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Los jóvenes están dejando California por el creciente costo de vida y el estancamiento de salarios

Los jóvenes están dejando California por el creciente costo de vida y el estancamiento de salarios

La brecha entre los ingresos y el costo de vida se ha convertido en el núcleo del problema. Con este contexto, vivir solo a los 20 o 30 años ha dejado de ser la norma. El 34% de los residentes ha considerado seriamente dejar el estado debido a los elevados costos de la vivienda y un 21% por la escasez de empleos bien remunerados. En casi la mitad de los casos, quienes dejan California logran comprar una vivienda en su nuevo destino, mientras que apenas un tercio de quienes llegan al estado pueden hacer lo mismo.

| etiquetas: california , jóvenes , emigración , costo vida , salarios , vivienda
6 5 0 K 82 EEUU
2 comentarios
6 5 0 K 82 EEUU
#1 woke
deberían venir a españa que vamos como un cohete.
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#2 esbrutafio
#1 No me jodas, que ya está YouTube petado de yankees contando lo bien que viven en España.

Por cierto, que bien habla español este afroamericano. Otros no se molestan en aprender el idioma.
www.youtube.com/watch?v=WC61Caf31bE

Estos dicen llevar un año en España pero no hablan español
www.youtube.com/watch?v=zaoKjnsnP_o

www.youtube.com/watch?v=qbnpn1sG39M
0 K 16

menéame