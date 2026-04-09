Los jóvenes están dejando California por el creciente costo de vida y el estancamiento de salarios

La brecha entre los ingresos y el costo de vida se ha convertido en el núcleo del problema. Con este contexto, vivir solo a los 20 o 30 años ha dejado de ser la norma. El 34% de los residentes ha considerado seriamente dejar el estado debido a los elevados costos de la vivienda y un 21% por la escasez de empleos bien remunerados. En casi la mitad de los casos, quienes dejan California logran comprar una vivienda en su nuevo destino, mientras que apenas un tercio de quienes llegan al estado pueden hacer lo mismo.
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Por cierto, que bien habla español este afroamericano. Otros no se molestan en aprender el idioma.
www.youtube.com/watch?v=WC61Caf31bE
Estos dicen llevar un año en España pero no hablan español
www.youtube.com/watch?v=zaoKjnsnP_o
www.youtube.com/watch?v=qbnpn1sG39M