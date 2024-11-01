Jóvenes agricultores libios apuestan por la acuaponía ante la persistente sequía en Libia

El joven agricultor libio, Abdullah al Fandi, ha conseguido producir toneladas de hortalizas con desechos de peces en un circuito cerrado sin tierra con la llamada ‘acuaponía’ que considera una «solución prometedora» para garantizar la seguridad alimentaria en un país aquejado por la sequía y el cambio climático. En las afueras de Trípoli, en una pequeña parcela rodeada de arenas desérticas, al Fandi inició en 2023 un proyecto con el que ha conseguido producir lechuga, menta, albahaca y repollo, al tiempo que cría tilapia, un pez africano.