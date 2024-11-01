El joven uruguayo que busca al misterioso urutaú, el pájaro con camuflaje que es único en América

A Mauricio Silvera le gusta tanto el avistamiento de aves que lo compara con el frenesí de un hincha de fútbol al gritar un gol decisivo.



Recibir un dato, una ubicación, una foto y la posibilidad de ver un ave única.



Moverse hasta allí calculando variables, sabiendo que todo puede cambiar y que los esfuerzos podrían haber sido en vano.



Y finalmente, encontrarlo, escucharlo, fotografiarlo, entenderlo.



"Es una adrenalina como en el pecho de no saber qué hacer: si gritar, tomar la foto y contarle a alguien", le dice a la BBC este joven uruguay