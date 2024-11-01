Un joven muere acuchillado en plena calle tras una discusión por la limpieza del negocio en Valencia

Un joven ha muerto acuchillado en la carretera Fuente de San Luis, en Valencia. La Policía Nacional ha detenido al presunto homicida, un joven de 26 años y nacionalidad colombiana, escasos minutos después de la agresión con arma blanca. Al parecer, ambos son trabajadores de una barbería de la calle y habrían discutido por la limpieza del local. Una ambulancia del SAMU se ha trasladado al lugar. Mientras le realizaban técnicas de reanimación cardiopulmonar avanzada muchos eran los curiosos que se han acercado para ver el resultado y si finalm...