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Un joven muere acuchillado en plena calle tras una discusión por la limpieza del negocio en Valencia

Un joven muere acuchillado en plena calle tras una discusión por la limpieza del negocio en Valencia

Un joven ha muerto acuchillado en la carretera Fuente de San Luis, en Valencia. La Policía Nacional ha detenido al presunto homicida, un joven de 26 años y nacionalidad colombiana, escasos minutos después de la agresión con arma blanca. Al parecer, ambos son trabajadores de una barbería de la calle y habrían discutido por la limpieza del local. Una ambulancia del SAMU se ha trasladado al lugar. Mientras le realizaban técnicas de reanimación cardiopulmonar avanzada muchos eran los curiosos que se han acercado para ver el resultado y si finalm...

| etiquetas: acuchillado , agresión , discusión , limpieza , barbería , san luis
13 1 3 K 18 Sucesos
10 comentarios
13 1 3 K 18 Sucesos
#2 Pitchford
Qué rápido sacan el cuchillo algunos..
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#8 Seat127
#2 si eran barberos ya lo podiían llevar en la mano :roll:
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noloquiero #9 noloquiero
#2 A ver, siendo trabajadores de una barbería, lo que seguro que tenían a mano serían las navajas (de afeitar).
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Mesopotámico #1 Mesopotámico
Bienen los merojes
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#3 woke
#1 ellos se entienden
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#4 Onaj *
#1 El otro también vino. Curraba para salir adelante como todos.

Sea como sea, que tenga nacionalidad colombiana no quiere decir que no haya nacido en Valencia. La nacionalidad no se da con el nacimiento.

Igual ninguno "vino"
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TipejoGuti #5 TipejoGuti
#1 Tienes que actualizar tus prejuicios, no seas boomer. Estos son los que VOX y PP llaman la buena inmigración ..la que comparte valores cristianos.
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#7 SeuMadruga
#1 Eh, ¿cómo que bienen? Los latinos NO son inmigrantes. Palabrita de fachas

es.ara.cat/politica/presidente-andaluz-dice-castellano-debe-requisito-
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#10 Troglobyte
Ves? Ahora en las barberías si quieres te afeitan a machete. Antes solo a navaja.

¡La multiculturalidad nos enriquece!
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salchipapa77 #6 salchipapa77
Llevamos una buena racha de muertes a machetazos. Esto no existe.
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menéame