edición general
9 meneos
55 clics
Joven latino llora al hablar de su miedo a ICE

Joven latino llora al hablar de su miedo a ICE  

El testimonio de un joven latino de 16 años en Oregon sobre su miedo a ICE se viraliza y conmueve a comunidades hispanas.

| etiquetas: joven , latino , llora , miedo , ice
8 1 0 K 88 actualidad
5 comentarios
8 1 0 K 88 actualidad
Torrezzno #1 Torrezzno
Esta dupe, pero merece la pena oírle. Habla muy bien
0 K 20
Rogue #4 Rogue
#1 No me salió duplicada cuando la subí.

Incluso es noticia de hace dos días, pero no podía no subirla.

Salud
0 K 9
azathothruna #3 azathothruna
Tiene tiempo de escapar, minimo a canada.
El sueño americano murio en 2008
0 K 13
#2 CrudaVerdad
Nací y crecí en comunidad latina (país suramericano). Así que estuve inmerso en esas ideas de:
"En USA uno trabaja unos pocos meses y ya uno tiene pasta para comprar un buen coche, aquí en Suramérica se tardaría muchos, muchos años."
"No seas idiota y quedarte en este moridero, vete a USA y gana harta pasta"
"Aquí no hay futuro bueno para los que no pertenecen a la élite empresarial o política, ni sueñes en progresar. En USA si hay oportunidades por montones"

En…   » ver todo el comentario
0 K 11

menéame