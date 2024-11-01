El terror de un joven de 16 años ante las redadas masivas contra migrantes en EEUU: “Me da miedo que mis padres salgan de casa y no verlos jamás”

No es solo el miedo a lo que te pueda pasar a ti. Es el terror paralizante de lo que le pueda ocurrir a tus seres queridos, no saber si ese día será el último que les veas porque una patrulla de agentes anti migración del ICE se los lleve a un centro de detención y acaben deportados a su país de origen o en cualquier otro, incluso en el continente africano, y en el que no tengan ni arraigo. Desde que el presidente de EEUU, Donald Trump, volvió a la Casa Blanca, se suceden en multitud de ayuntamientos del país sesiones abiertas a la comunidad