José Antonio y Nuria, en una habitación tras 92 días durmiendo en el coche en Sabadell: "Solo queremos un piso para vivir con nuestro hijo"

"Continuamos con un único sueldo para tres personas", lamenta Roncales. Antes de dejar el trabajo, el padre vaticinaba que la ayuda que les pudiera prestar su hijo serviría para ahorrar y, quizá en un año, poder encontrar un piso para vivir los tres juntos, como llevan pidiendo desde que se produjo su desahucio. "Con mi hermana estoy bien, per aún espero la solución definitiva que sería un piso para estar con mis padres", explica Pol. rel.: www.meneame.net/m/actualidad/cobrar-1-400-euros-vivir-coche-historia-j
Y con recuperar me refiero a okupar. Y que les jodan.