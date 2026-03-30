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José Antonio y Nuria, en una habitación tras 92 días durmiendo en el coche en Sabadell: "Solo queremos un piso para vivir con nuestro hijo"

José Antonio y Nuria, en una habitación tras 92 días durmiendo en el coche en Sabadell: "Solo queremos un piso para vivir con nuestro hijo"

"Continuamos con un único sueldo para tres personas", lamenta Roncales. Antes de dejar el trabajo, el padre vaticinaba que la ayuda que les pudiera prestar su hijo serviría para ahorrar y, quizá en un año, poder encontrar un piso para vivir los tres juntos, como llevan pidiendo desde que se produjo su desahucio. "Con mi hermana estoy bien, per aún espero la solución definitiva que sería un piso para estar con mis padres", explica Pol. rel.: www.meneame.net/m/actualidad/cobrar-1-400-euros-vivir-coche-historia-j

| etiquetas: vivienda , precariedad , pobreza
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2 comentarios
5 1 0 K 72 actualidad
Dragstat #2 Dragstat
Si los españoles se tuvieran que comprar un piso en base a sus salarios individuales, la gran mayoría no podría. Y para alquilar daría para habitaciones.
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Mark_ #1 Mark_ *
Deberíamos tener bien localizados pisos de fondos buitre, bancos y turísticos para que a la que haga falta, se "recuperen" para este tipo de situaciones.

Y con recuperar me refiero a okupar. Y que les jodan.
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menéame