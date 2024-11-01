edición general
José Aliste Martín, un intermediario clave entre las cloacas policiales, el blanqueo de capitales y la guerra sucia contra Podemos

José Aliste Martín se ha convertido en una figura central para entender uno de los periodos más turbios de la reciente historia política y policial española. Su nombre aparece en la intersección de tres grandes ejes: la utilización de estructuras policiales para la persecución política, las tramas internacionales de blanqueo de capitales y la financiación opaca de operaciones empresariales bajo sospecha. Su conexión con el comisario Villarejo y el papel que, según la justicia y diversas investigaciones periodísticas, desempeñó...

