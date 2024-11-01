José Aliste Martín, un intermediario clave entre las cloacas policiales, el blanqueo de capitales y la guerra sucia contra Podemos

José Aliste Martín se ha convertido en una figura central para entender uno de los periodos más turbios de la reciente historia política y policial española. Su nombre aparece en la intersección de tres grandes ejes: la utilización de estructuras policiales para la persecución política, las tramas internacionales de blanqueo de capitales y la financiación opaca de operaciones empresariales bajo sospecha. Su conexión con el comisario Villarejo y el papel que, según la justicia y diversas investigaciones periodísticas, desempeñó...
Yo me parto que mientras era contratado por el gobierno de Rajoy para crear pruebas falsas en implicar a Podemos en pagos desde Venezuela, a la vez el robaba por otras partes. Está tan metido en su naturaleza ser cleptómano, que roba involuntariamente
"Mientras colaboraba con la Policía en la elaboración de informes contra Podemos, Aliste participaba, presuntamente, en una red de blanqueo de capitales investigada en el marco del caso Caranjuez."