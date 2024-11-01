edición general
Joaquín Sabina ya tiene su personaje y vida en un cómic

Joaquín Sabina ya tiene una novela gráfica sobre su biografía, un proyecto que sedujo a los guionistas Kike Babas y Kike Turrón (los Kikes), que vieron en el artista un personaje de cómic. “Sabina tiene una vida de cómic y una cantidad de canciones que pueden ser hechas viñetas en cualquier momento”. Han participado los Kikes y doce ilustradores, que narran “un trozo de su vida” (desde el nacimiento hasta 1995, año del álbum ‘Yo, mi, me, contigo’) porque meter a Sabina en un solo tomo resultaba complicado por su prolífica trayectoria.

3 comentarios
wata #3 wata
Sabina es otro gilipollas como el Pérez Reverte.
Y sí, sus canciones son buenas...pero él es un imbécil.
0
ThugLife #1 ThugLife
Sabina es el puto amo!
0
millanin #2 millanin
Sabina antes molaba
0

