Joaquín Leguina dice que Pedro Sánchez “igual acaba con el PSOE” y le "cuesta pensar" que Abascal sea de extrema derecha

El expresidente de la Comunidad de Madrid volvió al PSOE después de que la Justicia condenase al partido al extender en exceso en el tiempo su suspensión cautelar de militancia y cree que Sánchez trabaja con una "estrategia perdedora"
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Nos ha jodido, a él te gusta quien le mantiene.
Lo recuerdo como otro 'lengua de serpiente'
Podéis tener Movida ¡hace tiempo!,
Movida promovida por el Ayuntamiento,
podéis rogar a Tierno
o a Barranco o al que haya,
pero al llegar agosto, ¡vaya, vaya!…
Yo no sé si Sánchez igual acaba con el PSOE. Pero si en vez de Sánchez estuvierais tú y Felipito, del PSOE no quedaría ni la P
Nunca ningún dirigente del PSOE le habían crecido tanto los enanos, ni fuera ni dentro. Seguramente viendo el caciquismo de los barones hace un cuarto de siglo cuando Borrell ganó las primarias y vió lo que había, dejó corriendo el puesto para que fuera a Almunia que perdió aquellas elecciones y era quienes realmente querian los barones del partido.
Por desgracia hay muchos que van de izquierdistas, pero no dejan de ser blanqueadores del fascismo...
Y a ese PSOE es al que pertenecen todos los barones de su partido que le critican... le critican por el prado en el que se está metiendo, teniendo ellos asegurado su estilo de vida si mantienen las condiciones de lo pactado en el 78 con quienes gobernaban y siguen gobernando España.