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Joaquín Leguina dice que Pedro Sánchez “igual acaba con el PSOE” y le "cuesta pensar" que Abascal sea de extrema derecha

Joaquín Leguina dice que Pedro Sánchez “igual acaba con el PSOE” y le "cuesta pensar" que Abascal sea de extrema derecha

El expresidente de la Comunidad de Madrid volvió al PSOE después de que la Justicia condenase al partido al extender en exceso en el tiempo su suspensión cautelar de militancia y cree que Sánchez trabaja con una "estrategia perdedora"

| etiquetas: joaquín leguina , pedro sánchez , psoe
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19 comentarios
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Comentarios destacados:      
#2 Albarkas
Como no le va a costar pensar que Vox es extrema derecha si está todo el día acudiendo a tertulias y chiringuitos del PP. Le parecerán unos chicos muy patriotas...
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Tontolculo #1 Tontolculo
A ver si va a ser que lo que le cuesta es pensar en general
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#6 KaBeKa
Joaquín Leguina Presidente del Consejo de la Cámara de Cuentas regional a 101.059 euros brutos desde 2024 nombrado por la asamblea de Madrid(pp).

Nos ha jodido, a él te gusta quien le mantiene.
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The_Ignorator #8 The_Ignorator
¿A quien le importa lo que diga este?  media
2 K 39
jm22381 #16 jm22381
Cobrando de Ayuso lo raro es que diga otra cosa...
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XtrMnIO #3 XtrMnIO
Pues que se afilie al PP, que a día de hoy son más de su forma de pensar.
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tarkovsky #7 tarkovsky
#3 No creas que ha cambiado tanto. El tipo nunca fue muy izquierdista que digamos...
Lo recuerdo como otro 'lengua de serpiente'
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josde #13 josde
#3 Y que se lleva a Gonzalez con el que piensa igual.
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obmultimedia #14 obmultimedia
Si acaba con el antiguo PSOE, pues ni tan mal.
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fofito #4 fofito
Lo comprendo ,a mí también me cuesta pensar que los barones del PSOE sean socialistas
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MoñecoTeDrapo #9 MoñecoTeDrapo
¡Escucha, Leguina!
Podéis tener Movida ¡hace tiempo!,
Movida promovida por el Ayuntamiento,
podéis rogar a Tierno
o a Barranco o al que haya,
pero al llegar agosto, ¡vaya, vaya!…
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josde #11 josde
La vejez que mal le ha sentado a este hombre, se ha perdido con tanto ir a tertulias del PP.
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Mauro_Nacho #19 Mauro_Nacho
Muchos de izquierda acaban abrazando a la derecha, aunque Leguina nunca fue de izquierdas.
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#5 Leon_Bocanegra *
Le cuesta pensar que Abascal sea de extrema derecha... seguramente porque está de acuerdo en muchas cosas con Abascal y se considera a si mismo "rojo".

Yo no sé si Sánchez igual acaba con el PSOE. Pero si en vez de Sánchez estuvierais tú y Felipito, del PSOE no quedaría ni la P
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#17 IngridPared
La próxima moción de censura de Vox ya tiene candidato a presidente.
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neiviMuubs #15 neiviMuubs *
En los 80-90 se hablaba de que habian felipistas y guerristas, pero aquello no fue nada comparado al lado más derechuzo y claramente felipista de ahora frente a los que están con Sánchez, parecieran dos partidos en uno y no se están molestando gran cosa en mostrar concordia.

Nunca ningún dirigente del PSOE le habían crecido tanto los enanos, ni fuera ni dentro. Seguramente viendo el caciquismo de los barones hace un cuarto de siglo cuando Borrell ganó las primarias y vió lo que había, dejó corriendo el puesto para que fuera a Almunia que perdió aquellas elecciones y era quienes realmente querian los barones del partido.
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#18 CuiProdestHocBellum
Este es otro "histórico" del Psoe que deja claro que mucho ultraderechista se puso la "chaqueta de pana"
Por desgracia hay muchos que van de izquierdistas, pero no dejan de ser blanqueadores del fascismo...
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Nube_Gris #10 Nube_Gris *
Aclaremos que el PSOE al que se está refiriendo este señor es el PSOE que se conforma con mantener el auténtico poder del franquismo y del PP que hay en España, gobernar cuando le toque y pillar sin que se note mucho.
Y a ese PSOE es al que pertenecen todos los barones de su partido que le critican... le critican por el prado en el que se está metiendo, teniendo ellos asegurado su estilo de vida si mantienen las condiciones de lo pactado en el 78 con quienes gobernaban y siguen gobernando España.
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devilinside #12 devilinside
#10 No le he oido a Leguina ninguna crítica a su colegote el Señor X, que ya en su momento desmontó al PSOE en Suresnes
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menéame