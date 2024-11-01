edición general
Jesús Vázquez, tras fichar por TVE: "Mediaset ha perdido el rumbo; los números cantan cada mañana, el problema es grave"

"Yo tenía un contrato en exclusiva hasta el mes de junio del año pasado, y yo he pasado meses sin hacer nada y no entendía por qué, porque yo siempre estaba a disposición y les decía: 'lo que me paséis por delante yo lo hago'. Pero pasaban los meses, salía una cosa, luego parábamos, luego hacíamos el Bailando con las estrellas y parábamos. Yo les decía: ' usadme, exprimidme', porque yo quería trabajar", ha confesado en una entrevista en Radio 4 con Samantha Villar y Carolina Ferre...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... "Yo sentía que esta etapa había terminado sin entender muy bien el motivo, porque yo siempre he estado a disposición y nunca he dicho no a un proyecto en Mediaset", ha asegurado. "Has hecho muy bien porque dejas una cadena que va como pollo sin cabeza", ha dejado caer Carolina Ferre, excolaboradora de la cadena. "Mediaset siempre será mi casa a pesar de que en los últimos tiempos han perdido el rumbo", ha opinado Vázquez, que hace hincapié en los resultados de la cadena: "Los números cantan cada mañana y deberían plantearse cómo pueden empezar a remontar el problema, que francamente ahora mismo es grave".
carakola #6 carakola
Que contraten a Toni Cantó. Ese remonta lo que haga falta. :troll:
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#7 Tu te crees que eso es como quitar un caramelo a un niño.
Macnulti_reencarnado #11 Macnulti_reencarnado
#9 yo lo que creo es que estoy hasta el gorro de sectarios. La lacra de España.
eltxoa #8 eltxoa
La 5 compite fervorosamente en ser mas de derechas que A3. Ver a la terradillos por la mañana es puro delirio y luego a la anarosa. pufff
Macnulti_reencarnado #13 Macnulti_reencarnado
#12 imagino que te sentirás engañado, no?
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
Fin de TODAS las tvs públicas YA!!! No con mi dinero.
Desideratum #3 Desideratum
#2 Que te crees tú que las televisiones privadas no usan tu dinero, alma cántaro. :troll:
Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado
#3 a qué espera el gobierno progresista laico republicano para eliminar cualquier tipo de subvención a las tvs privadas, galán?
#12 mstk *
#4 para que exista un "gobierno progresista laico republicano" primero tendrás que votarlo y cruzar los dedos para que las cloacas del "estado 78" no se lo cargue antes de tiempo.
#10 Mk22
#3 debemos prohibir la publicidad institucional también
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#2 las privadas reciben un buen capacho de millones de nuestros impuestos
Macnulti_reencarnado #7 Macnulti_reencarnado
#5 que los eliminen. A qué esperan?
