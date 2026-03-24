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Jeremy Meeks, conocido como 'el preso más atractivo del mundo': "En la cárcel recibía unas 300 cartas al día, dinero, oportunidades de cine y venía gente desconocida a visitarme"

Jeremy Meeks, conocido como 'el preso más atractivo del mundo': "En la cárcel recibía unas 300 cartas al día, dinero, oportunidades de cine y venía gente desconocida a visitarme"  

Actualmente trabaja como modelo profesional y desfila en pasarelas a la vez que colabora con marcas de alta costura. También ha participado en algunas películas estadounidenses, anuncios y en proyectos audiovisuales. Escribió un libro de su vida y es uno de los rostros más conocidos de EE.UU. gracias a internet. Ahora, diez años después de su liberación, en una reciente entrevista, Meeks ha explicado su historia y cómo fue su vida antes y después de su arresto en el famoso pódcast estadounidense, 'Matthew Cox - True Crime'.

| etiquetas: presidiarios , fama , entrevistas , delincuentes
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1 comentarios
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Cuñado #1 Cuñado
Joder, la verdad es que un puto Adonis el cabrón. Yo soy full hetero y estoy empezando a ovular...
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menéame