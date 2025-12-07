edición general
Jensen Huang, CEO de Nvidia: “La inteligencia artificial no nos liberará del trabajo, hará que estemos más ocupados que nunca”

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] El directivo asegura que la IA transformará todos los empleos y multiplicará las tareas, impulsada por nuevas ideas y proyectos que antes eran imposibles

powernergia #3 powernergia
Los que trabajen tendrán más trabajo, el resto en el paro.

Todos los inconvenientes y ninguna ventaja.
masde120 #5 masde120
#3 jornadas 996 cobrando 4000 euros de los que te quitarán 3000 para pagar al 60% que no tendrá trabajo y tendrás que dar gracias.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
“Hay evidencias de que seremos más productivos y, aun así, estaremos más ocupados que nunca porque tendremos más ideas”, explicó. “Mi impresión es que Elon estará más ocupado gracias a la IA. Yo también estaré más ocupado”, bromeó.
Gry #2 Gry
Por ahora para conseguir que la IA haga algo que te llevaría una semana tienes que estar explicándole la tarea 7 días.
masde120 #4 masde120
#2 es verdad. no dudo que cambiará pero para cualquier cosa compleja llega a desanimar. Es un becario de los malos. Pero será en 2026 cuando ya no sea así creo yo.
tdgwho #6 tdgwho
#2 pues hay que aprender a explicarse mejor.

Porque ahora mismo con las IA actuales (gemini 3, claude opus 4.5) con 4 prompts haces lo que tu en un mes.

Por ejemplo, un pdf de 300 páginas roñoso con tablas, hacerle OCR, o convertir dichas tablas en un csv te llevaría semanas o meses. Con un prompt lo tienes en 15 min (y hablo con conocimiento de causa, lo he hecho con el pdf de los destinos de las oposiciones)
Dragstat #7 Dragstat *
A este no le interesa tanto que se arrase con los puestos de oficina como a los otros, ya veremos la hemeroteca a ver quién ha tenido razón finalmente, unos u otros van a quedar bastante mal en la historia a pesar de ser milmillonarios, que se les trata como genios, por no saber hacia dónde nos dirigíamos, como el famoso "640K deberían ser suficientes para cualquiera".
Mauro_Nacho #8 Mauro_Nacho
Si la inteligencia artificial va hacer que estemos más ocupados, nos va a crear más estrés, vamos a tener menos tiempo, no adelantamos nada.
#11 tpm1
#8 Los que vayan cayendo por el estrés serán sustituidos por todos aquellos que necesiten trabajar.
#10 drstrangelove
Precisamente cuando éramos menos productivos nos podíamos escaquear más y disimular nuestra holgazanería en los resultados de los demás.

Con la alta productividad se esperan resultados y hay mucho seguimiento del rendimiento. Esperemos que, al menos, los salarios acompañen con la exigencia, porque si no, menuda estafa...
