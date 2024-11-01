·
main action
Jeff Bezos y la muerte del Washington Post
El Washington Post sigue en pie y Jeff Bezos sigue siendo el propietario pero la narrativa huele a muerte.
|
etiquetas
:
estados unidos
,
prensa
,
washington post
actualidad
3 comentarios
actualidad
#2
DDJ
*
El post no está muerto, lo que está muriendo es el periodismo.
Todos esos despidos atienden a desprenderse de las secciones que no aportan lo que necesita Bezos, fuera periodistas deportivos, de noticias locales y sobre todo los internacionales, Bezos no quiere periodistas, lo que quiere son propagandistas.
El Post de Bezos vive pero le han extirpado el periodismo, puede que no le genere beneficios directos pero los beneficios indirectos sólo Bezos sabe los que les reporta el Post, pero me imagino que le es mucho más rentable con propaganda que con periodismo
0
K
11
#1
CrudaVerdad
Si un medio informativo mantiene a rajatabla su neutralidad y las noticias las narra en tono descriptivo siempre, tiene más posibilidades de sobrevivir en tiempos convulsos o radicalismo imperante. Pero si los periodistas pasan a ser activistas políticos, usando y abusando de adjetivos, destilando odios, volviéndose propagandistas, pues que corren el riesgo que su enemigo político o económico obtenga un enorme poder y los borre del mapa.
0
K
10
#3
DotorMaster
Y la muerte del pequeño comercio también
0
K
10
