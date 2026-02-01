El jefe de radiodiagnóstico de un hospital asturiano admite "notables retrasos" en la realización de mamografías (y desvela la causa)  

Esta aseveración fue realizada hace pocos meses por el jefe del servicio de Radiodiagnóstico de un hospital asturiano en su respuesta escrita a la reclamación de una paciente que se quejaba del retraso en la lectura de la mamografía que le habían realizado. Esta demora motivó una tardanza en el inicio de su tratamiento. El mismo jefe de Radiodiagnóstico señala que el principal déficit se centra en la escasez “de profesionales en determinados momentos”. Y añade que este déficit “lleva a notables retrasos en las agendas de realización”.