El jefe de la Policía Local de Alcalá de Henares, acusado de acoso sexual, calumnias y vejaciones

Luis Antonio Moreno ha sido citado a un acto de conciliación en los juzgados de Alcalá tras una denuncia interpuesta por una agente de su anterior comisaría, la de Torrejón de Ardoz.

6 comentarios
victorjba #4 victorjba
El caso aislado del día. Circulen.
Beltenebros #5 Beltenebros *
#3
Lo que no puede hacer el ayuntamiento es decir que es "un asunto privado" cuando en realidad se ha dado en el ámbito laboral. Es una vergüenza que se exija presunción de inocencia para unos, y luego que haya gente inocente en prisión.
Creo, además, que ni #1 ni #4 comparten tu opinión.
#6 laruladelnorte
Según publica el diario El Mundo, el que fuera jefe de la policía local de Torrejón de Ardoz en aquel momento habría hecho en público afirmaciones vejatorias sobre la agente, tales como "me acuesto con ella", "es mi amante" o "me la follo".

Que categoría y saber estar de todo un jefe de policía... >:-(
Magog #1 Magog
Si un miembro de los FCSE tiene presunción de veracidad, imaginaros lo que puede pasar si tropezarse con un ser como este...
Beltenebros #2 Beltenebros
#1
Un día alguien comentó que la presunción de veracidad no es legal. De todas formas, la denunciante también es de la Policía.
Ainhoa_96 #3 Ainhoa_96
#1 Yo creo que, aunque se deba dar visibilidad a esta denuncia y altavoz a la denunciante, no se puede prejuzgar a la ligera. Esperemos al juicio y a las pruebas.
