El jefe de la Patrulla Fronteriza asegura que los agentes son las víctimas en la muerte de Pretti en Minnesota El comandante de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis, Gregory Bovino, ha afirmado este domingo que los agentes federales son las "víctimas" del incidente en el que el sábado murió tiroteado precisamente por un agente de la Patrulla Fronteriza el enfermero Alex Pretti. Leer más: www.europapress.es/internacional/noticia-jefe-patrulla-fronteriza-aseg (c) 202

| etiquetas: ice , bovino , porcino , nazi
9 comentarios
bioibon #1 bioibon
El nazi Porcino Bovino mostrando lo nazi que es.
#8 Tensk
#1 El de la Gregstapo.
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Me recuerda a esos chistes que salían en El Jueves donde veías a un madero tamaño diplodocus diciendo que le había agredido un viejete tamaño perro caniche.
magnifiqus #5 magnifiqus
Puño de hierro, mandíbula de cristal.
Veelicus #6 Veelicus
Los Bovinos siempre acaban en el matadero, espero que esto ocurra pronto.
#9 Piscardo_Morao
Fascismo de manual, las víctimas tienen la culpa de que las hayan matado y los verdugos son las auténticas víctimas, pobrecitos.

Me pregunto de qué forma quiere VOX deportar a los inmigrantes sin papeles que hay en España, seguro que el partido del engendro que decía que hay que hundir y el Open Arms y mandar a la marina para que no lleguen las pateras lo haría de forma diferente, ¿verdad?
#7 laruladelnorte *
"Trajo un arma semiautomática a un disturbio, atacó a agentes federales y en algún momento vieron el arma, así que ¿por qué traerías un arma y atacarías a un agente federal si no tuvieras intención de hacer daño, retrasar u obstruir a ese agente federal con un arma?

Motivo más que suficiente para matar,dispara primero y ya si eso luego pregunta por qué...
#2 famufa
Igual tiene razón. No sé cómo no nos dimos cuenta.
