El jefe de operaciones militares de EE. UU. en Centro y Sudamérica renuncia

No estaba claro por qué el almirante Holsey se marcha repentinamente, a menos de un año de lo que suele ser un encargo que dura tres años, y en medio de la mayor operación de sus 37 años de carrera. Sin embargo, un funcionario estadounidense y un exfuncionario, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos de personal, dijeron que Holsey había expresado su preocupación por la misión y los ataques a los supuestos barcos de la droga.