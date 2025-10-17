edición general
14 meneos
16 clics

El jefe de operaciones militares de EE. UU. en Centro y Sudamérica renuncia

No estaba claro por qué el almirante Holsey se marcha repentinamente, a menos de un año de lo que suele ser un encargo que dura tres años, y en medio de la mayor operación de sus 37 años de carrera. Sin embargo, un funcionario estadounidense y un exfuncionario, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos de personal, dijeron que Holsey había expresado su preocupación por la misión y los ataques a los supuestos barcos de la droga.

| etiquetas: eeuu , militar , política , internacional , dimisión
12 2 0 K 147 actualidad
7 comentarios
12 2 0 K 147 actualidad
makinavaja #2 makinavaja
Hasta la obediencia debida de los militares tiene un límite...
2 K 48
tul #4 tul
sabe perfectamente que estan asesinando a pescadores inocentes por el capricho de trumpo
2 K 35
Veelicus #6 Veelicus
Este ya sabe lo que se viene en Venezuela y no quiere ser complice.
1 K 22
Findeton #1 Findeton
Si se va por el tema de haber mandado misiles a las barcazas venezolanas, creo que tiene toda la razón, es una locura e inmoral. Si tienen droga, que los aborden, apresen e incauten la droga.
0 K 9
Supercinexin #5 Supercinexin
#1 El tema está en que éstos no son narcotraficantes, es una simple provocación del Imperio USA asesinando a marineros civiles, pescadores y demás gente inocente para ver si provocan una respuesta de Maduro y tener excusa para invadir el país.

Esto supone además directamente un bloqueo naval a Venezuela: los barcos del país no pueden salir ni de sus playas, o los buques USAnos los tirotean y matan a toda la tripulación. Después en la noticias de Mundo Blanco dirán que el comunismo y la…   » ver todo el comentario
3 K 52
Findeton #7 Findeton *
#5 A ver, EEUU está claramente en la costa venezolana para IMPEDIR que tropas rusas o cubanas entren en Venezuela y así poder quitar al dictador y usurpador (porque perdió las elecciones) Maduro. No es por tema de drogas, como dice Trump. Pero sea como fuere, mandar misiles a unas barcazas (que sí, probablemente llevaran droga) es absurdo y criminal, cuando perfectamente podrían haber abordado dichas embarcaciones.
0 K 9
#3 enterum
sabe que "se va a haber un follón"
0 K 6

menéame