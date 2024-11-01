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El jefe del Mossad asocia la muerte en el extranjero de un agente con la guerra contra Irán [ENG]

El Jefe de Inteligencia de Israel ha confirmado que un agente del Mossad muerto en el extranjero jugó un papel en las operaciones de la campaña israelí contra Irán. Los medios israelíes enlazaron al operativo con el agente del Mossad que murió en mayo de 2024 cuando un barco volcó en el Lago Maggiore, en el norte de Italia, en una reunión en la que agentes de inteligencia israelíes e italianos, vestidos como turistas, compartieron información para evitar que Teherán se hiciera con armas avanzadas.

| etiquetas: jefe , mossad , agente , muerto , italia , guerra , iran
6 2 0 K 83 politica
7 comentarios
6 2 0 K 83 politica
karakol #2 karakol
El Mossad acusando a nadie de matar personas en el extranjero.
7 K 109
pitercio #5 pitercio *
Estos le están colgando Irán una de sus típicas operaciones de recorte de cabos sueltos y ahorro de pensiones.
1 K 29
Blackat #3 Blackat
Nos apena enormemente que la justicia y los sistemas de inteligencia y anti-espionaje de los paises independentes y soberanos , mate a los asesinos a sueldo del Mossad que Israel envia a matar y extorsionar saltandose la ley.

Tengo tanta pena que voy a llorar ....
1 K 28
DarthMatter #4 DarthMatter *
"Muerte en el extranjero" ...
... como la que Israhell produce, día sí y día también.
1 K 20
Nube_Gris #1 Nube_Gris
Ha muerto un soldado/agente en una guerra. ¿Esa es la noticia?
1 K 19
tul #6 tul
#1 que va, la noticia es que los genocidas ya no saben ni que mentir para intentar blanquear las atrocidades que comenten.
1 K 33
ur_quan_master #7 ur_quan_master *
#1 Ha muerto un agente del mossad en Italia. ¿Que hacía de servicio en un país de la UE? Debería importarnos
1 K 21

menéame