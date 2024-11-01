El jefe del Mossad asocia la muerte en el extranjero de un agente con la guerra contra Irán [ENG]

El Jefe de Inteligencia de Israel ha confirmado que un agente del Mossad muerto en el extranjero jugó un papel en las operaciones de la campaña israelí contra Irán. Los medios israelíes enlazaron al operativo con el agente del Mossad que murió en mayo de 2024 cuando un barco volcó en el Lago Maggiore, en el norte de Italia, en una reunión en la que agentes de inteligencia israelíes e italianos, vestidos como turistas, compartieron información para evitar que Teherán se hiciera con armas avanzadas.