La jefatura de Bomberos de Vigo prohíbe cuentas no autorizadas en redes para "proteger" su reputación

La jefatura del servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Vigo, dependiente de la Concejalía de Seguridad, ha emitido una circular con una serie de instrucciones para "proteger" la imagen pública, institucional y reputacional de dicho servicio, entre las que está la prohibición de crear cuentas en redes sociales vinculadas a este servicio "sin autorización expresa" de la Jefatura. El grupo municipal del BNG ha advertido que estas medidas son "propias de un régimen totalitario" y atentan contra derechos fundamentales.