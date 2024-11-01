edición general
La jefatura de Bomberos de Vigo prohíbe cuentas no autorizadas en redes para "proteger" su reputación

La jefatura del servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Vigo, dependiente de la Concejalía de Seguridad, ha emitido una circular con una serie de instrucciones para "proteger" la imagen pública, institucional y reputacional de dicho servicio, entre las que está la prohibición de crear cuentas en redes sociales vinculadas a este servicio "sin autorización expresa" de la Jefatura. El grupo municipal del BNG ha advertido que estas medidas son "propias de un régimen totalitario" y atentan contra derechos fundamentales.

etiquetas: censura , bomberos , vigo , concello , abel caballero , redes sociales
#3 Pixmac
Que el gobierno del Concello de Vigo sea del PSOE no quiere decir que sea de centro o izquierda. No dice nada contrario a la directiva del partido pero Caballero gobierna como si fuera del PP.
1 K 33
Unregistered #1 Unregistered *
No solo prohíben la "creación de cuentas", sino "mencionar el servicio" desde cualquier otra cuenta, tal y como ha informado la sección sindical de Bombeiros Vigo de la CUT ( x.com/cutbombeiros/status/1968599297793855890 )

El Concello de Vigo ha censurado a las personas que hablan abiertamente de las deficiencias del servicio, por ejemplo:

- Falta de personal: llevan más de seis años denunciando que están trabajando con unos…   » ver todo el comentario
0 K 13
rob #4 rob *
Me parece perfecto. BNG en esta ocasión y desde mi punto de vista se equivoca.
Me encuentro cada dos por tres con perfiles llenos de banderas con la cruz de Borgoña, logos de VOX, vítores a la Guardia Civil e insultos a Pedro Sanchez en cuentas de Protección Civil y Bomberos de... (ponga su localidad) en casi todas ponen cuenta no oficial y otras son de miembros de las agrupaciones pero tienen muchísimos seguidores y son un auténtico ventilador de mierda.
Lo de Protección Civil es de vergüenza.…   » ver todo el comentario
1 K 25
#2 levante
¿Y cómo lo hacen?
0 K 9

