"¡No habéis mandado ningún mensaje!": la perplejidad de la Confederación del Júcar ante la "indecisión" de Salomé Pradas

"“Pero, por favor, ¡no habéis mandado ningún mensaje!”. Ese reproche exclamaron Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), y el resto de técnicos del organismo que estaban conectados a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del pasado 29 de octubre cuando comprobaron que, tras una larga pausa, Emergencias de la Generalitat no reaccionaba ante la delicada situación en la presa de Forata."

7 comentarios
Gry #4 Gry
Tienen que revisar los protocolos para enviar alertas. No tiene sentido tener que tener aprobación de un político para su envío, particularmente cuando hay situaciones en las que cada segundo cuenta.
hormiga_cartonera #6 hormiga_cartonera *
#4 precisamente para esos están los políticos, para tomar las decisiones importantes y con la celeridad que la situación lo requiere, una vez escuchados a los técnicos. Aquí el problema es que el político también tiene que ser un profesional de la materia y no un trincador de lo público, inútil e irresponsable.

Es decir, en resumen, si tienes un presidente de cubatas y citas, a la segunda que no sabe ni que existe un sistema de mensajes de alertas, no hay protocolos efectivos que valgan.
#1 Murciegalo
A ver, no se dejó de enviar alerta por dejadez, estaban esperando a que finalizara la jornada laboral a las 20.00. Ellos gobiernan para los suyos (empresarios).
jewel_throne #3 jewel_throne
#1 Yo firmemente creo y desde el corazón digo que espero estar equivocado, que no hicieron nada de nada por órdenes de arriba esperando que el gobierno les quitase el mando saltándose todas las competencias para decir que no pudieron hacer nada por el dictador del Perro que ya tenían todo programado y estudiado pero que por su culpa (del gobierno) no lo llevaron a término y todo acabó como acabó......
jewel_throne #5 jewel_throne
Repito (otra vez) un comentario/teoría conspiranoica mío, que no me gustaría que fuese cierto, pero cada vez que sale más información me hace pensar que estoy en lo cierto, eso me asusta.....y mucho:

Teoría conspiranoica:

El gobierno valenciano no pensaba hacer nada de nada (mucho miedo me da pensar que fuese por órdenes de más arriba) debido a que:

01 - Si el gobierno asume el mando:
a - Si no pasa nada: Sánchez dictador, denuncias a cascoporro por saltarse las competencias autonómicas,…   » ver todo el comentario
alfema #7 alfema *
Al principio algún periodista comentaba que este tipo de alertas deberían estar en manos de los técnicos especialistas que correspondan, que además siempre están hay alguno de guardia, que también es bueno para los políticos, si sale bien se apuntarán el tanto, como siempre, pero si sale mal tienen a quien defenestrar.

Ahora ni tomaron la decisión adecuada ni a tiempo y están todos intentando salvarse el culo.
Uge1966 #2 Uge1966
El testigo (uno de los principales objetivos de las defensas y del Palau de la Generalitat) descargó en Emergencias y en la poca agilidad de Salomé Pradas y su equipo la falta de medidas ante una catástrofe que dejó 229 fallecidos. “Sugerimos medidas y, hasta el día de hoy, sigo sin entender por qué no se adoptaron”, concluyó Polo.
