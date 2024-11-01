"¡No habéis mandado ningún mensaje!": la perplejidad de la Confederación del Júcar ante la "indecisión" de Salomé Pradas

"“Pero, por favor, ¡no habéis mandado ningún mensaje!”. Ese reproche exclamaron Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), y el resto de técnicos del organismo que estaban conectados a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del pasado 29 de octubre cuando comprobaron que, tras una larga pausa, Emergencias de la Generalitat no reaccionaba ante la delicada situación en la presa de Forata."