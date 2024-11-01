"¡No habéis mandado ningún mensaje!": la perplejidad de la Confederación del Júcar ante la "indecisión" de Salomé Pradas

"“Pero, por favor, ¡no habéis mandado ningún mensaje!”. Ese reproche exclamaron Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), y el resto de técnicos del organismo que estaban conectados a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del pasado 29 de octubre cuando comprobaron que, tras una larga pausa, Emergencias de la Generalitat no reaccionaba ante la delicada situación en la presa de Forata."
Es decir, en resumen, si tienes un presidente de cubatas y citas, a la segunda que no sabe ni que existe un sistema de mensajes de alertas, no hay protocolos efectivos que valgan.
Teoría conspiranoica:
El gobierno valenciano no pensaba hacer nada de nada (mucho miedo me da pensar que fuese por órdenes de más arriba) debido a que:
01 - Si el gobierno asume el mando:
a - Si no pasa nada: Sánchez dictador, denuncias a cascoporro por saltarse las competencias autonómicas,… » ver todo el comentario
Ahora ni tomaron la decisión adecuada ni a tiempo y están todos intentando salvarse el culo.