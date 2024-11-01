edición general
Toma fuerza el posicionamiento de Pedro Sánchez para el Nobel de la Paz

Toma fuerza el posicionamiento de Pedro Sánchez para el Nobel de la Paz

l mismo tiempo que la opción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el Premio Nobel de la Paz se diluye como un azucarillo en agua tras sus polémicas últimas decisiones de apoyo inquebrantable a la política genocida del estado de Israel en la Franja de Gaza con el pueblo palestino, es el presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, el que comienza a posicionarse en una inmejorable casilla de partida para optar con un notable bagaje de méritos al premio que ya ganaron otros líderes mundiales como Nelson Mandela,

pedro sánchez , nobel de la paz , palestina , europa
113 comentarios
#1 Le da un infarto a Feijoo y a la quironesa ni te cuento...
Le da un infarto a Feijoo y a la quironesa ni te cuento...
manuen #5 manuen
#1 Totalmente, se mueren más de uno jajaja. Tranquilo, Trump no lo permitirá, ya comprará lo que haga falta
Josecoj #11 Josecoj
#5 Se viene una oleada de aranceles a Suecia y a Noruega
HeilHynkel #29 HeilHynkel
#5

Trump ya ha llamado a Florentino Pérez pa que le explique como se arreglan "ciertos asuntillos" :roll: :roll:
Antipalancas21 #38 Antipalancas21
#29 Y como este le ha fallado ha llamado después a la Puerta, a ver si se lo solucionaba por ser experto en trampas y palancas.
HeilHynkel #44 HeilHynkel *
#38

¿Más que Floro y el historial de robos de su club? Si en el Museo Británico hay menos cosas robadas xD

¿Ya te has pillado el NISSAN 4x4 oficial del club?
Antipalancas21 #51 Antipalancas21 *
#44 Si pero sin pruebas no como los gilis del Palancas y su robo pago a Negreira y sus árbitros comprados, ligas robadas y ganadas gracias a eso, tu viajes en Rodalies verdad, ya no da para mas esa ruina de club.
Elrosquasard #73 Elrosquasard
#44 Toda la razón, Floren es mas experto. Mas que nada porque son a los otros a los que pillan con el carrito del helado y luego desfilan por los juzgados. ¡Que cosas!
Tyler.Durden #71 Tyler.Durden
#38 paleto detected.
Antipalancas21 #79 Antipalancas21
#71 Inculto no nacional detectado
kovaliov #93 kovaliov
#79 Sois patéticos. Esta basura de Menéame no dura más de tres meses. No sé quien lo compró, pero ganas de tirar el dinero.
Antipalancas21 #110 Antipalancas21
#93 Clon de 2010 detectado, no aporta nada.
Tyler.Durden #104 Tyler.Durden
#79 tú que vas a detectar, paleto.
Antipalancas21 #36 Antipalancas21
#5 Si solo fuera Trump, pero hay mas como el, algunos en Europa.
#60 Klamp
#5 se iban a morir igual
Libre_albedrío #85 Libre_albedrío
#5 Ni la varonesa lo consentirá. Ya ha mandado un informe larguísimo, con todos los contras que ve el PP. Su ego, no será el que informa.
tommyx #106 tommyx
#85 es varon ?
tul #8 tul
#1 los premios nobel son eta xD
El_Tio_Istvan #21 El_Tio_Istvan
#8 #1 Y Hamas lo celebrará. <:( :troll:
1 K 21
TodasHieren... #37 TodasHieren...
#21 Los premios Nobel ahora son también Hamas :troll:
1 K 20
#41 Frank84
#8 ETA no, pero una vergüenza el de la paz lo es. Se lo dieron a Obama el cual si no recuerdo mal seguía con operaciones en Afganistán e Irak y una bonita """cárcel""" llamada Guantanamo.
Beltenebros #45 Beltenebros *
#1
Cuando he leído el titular, he pensado que era de El Mundo Today.
En cualquier caso, ningún mérito tenían Henry Kissinger o Barack Husein Obama, y a pesar de ello lo recibieron.
CC #8 #41.
ChemicalX #95 ChemicalX
#45 sí, tiene alguna entrega dudosa. Y que nadie dude de que, si se lo dieran a Pedro Sánchez, comenzaría automáticamente (tras expulsar la bilis ingerida) una campaña para recordarnos que el premio tiene menos prestigio que la medalla por participar del campeonato de minigolf de Villarriba de abajo.
Verdaderofalso #13 Verdaderofalso
#1 hostia! No lo verán mis ojos xD xD
LoboAsustado #72 LoboAsustado
#13 Y cuando se retire de presidente del gobierno , no lo descarto para presidir primero la UE y luego Naciones Unidas para relajarse.
Pablosky #100 Pablosky
#72 está noticia y las dos ideas que has tenido son la típica cosa que si pasa va a suponer un descojone general tan grande que solo por eso merece la pena.

La de puñitos cerrados hiperventilando que veríamos sería de récord guinness xD
Deviance #32 Deviance
#9 Hombre... como coña marinera está bien pensado. Como dice #1 habría que ver la cara del Feijoo y la otra perra al leer algo así jajajaja. Les da un ictus.
Antipalancas21 #34 Antipalancas21
#1 Muerte subita por tragarse su propia flema. xD
#50 Shynea
#1 Que pase, por favor, que pase. Solo por verlos con los ojos aún más desencajados en el caso de Ayuso y enjutos en el caso de Feijoo
Khadgar #59 Khadgar
#1 No pasa nada, saldrán preguntando quién cojones es el Comité Noruego del Nobel para decidir quién se merece el premio y se quedarán tan panchos.
Thornton #64 Thornton
#1 Y a todos los fachapobres de menéame :-D
#70 PerritaPiloto
#1 Y a Trump.
#75 osids
#1 total se lo dieron a obama
Tyler.Durden #77 Tyler.Durden
#1 dirían que el comité del nobel no está capacitado para otorgar el nobel.
1 K 10
Deviance #103 Deviance
#1 Por mi encantado, y si añadimos al Ansar y a la reina de la charca ya lo bordamos jajajaja..
#108 m32
#1 En mi mente está Feijoo vomitando en una papelera mientras ve como le dan el premio junto con el Rey de Gala y Tellado con cara de que está pasando si se lo están dando a la misma Kale Borroka.
HeilHynkel #25 HeilHynkel
¿Es coña? Como sea verdad será como si riegas a Feijoo y a Ayuso con agua bendita.
#18 Grahml *
Pues la verdad, me parece tan inmerecido e injusto dárselo a Sánchez como a Trump.

De hecho, me estoy cansando de la moda de que los presidentes de las naciones, sean nominados a ningún premio por la paz.

Me parece altamente hipócrita y estúpido, como el que dieron a Obama.

Los "postureos" y falsas exigencias de paz bajo el poder, nunca deberían ser premiados, sobre todo cuando se está directamente involucrado en la comercialización y utilización de armamento.

Así que en realidad creo que no cobra fuerza alguna esa propuesta que dicen en el titular.

Es pura y burda propaganda como la que utiliza Trump, dirigida para ingenuos, audiencia objetivo de estos caraduras.
rafaLin #22 rafaLin
#18 Deberían dárselo a la relatora de la ONU en Gaza, se lo merece mucho más.

O que Sánchez mande al ejército a defender Gaza, entonces sí se lo merecería... pero hasta ahora no ha hecho nada muy relevante.
ViejaYeguaGris #27 ViejaYeguaGris *
#22 Hostias, vaya giro de guión!
La primera frase me parece muy acertada, esta mujer habla y denuncia con una contundencia inmejorables.
La segunda frase, ya tal. Dar el nobel de la paz por desplegar un ejéricto... me estalla la cabeza.

En cuanto a la noticia en sí. Ojalá sucediese, sólo por las risas, sería super divertido escuchar a la oposición española.
#105 Peter086
#27 Lo ves mucho aquí. Te medio reconocen un aspecto impepinable para acto seguido cargar contra lo que realmente quieren atacar.

Estilo: "No, si lo que está haciendo la IDF no tiene nombre, pero si Hamás pensase en los niños, liberaría a los rehenes y dejaría las armas. Hay que pensar en los inocentes niños".

O como "Mazón debería haber estado en la Cecopi, pero el de la CHJ dónde estába, no insistieron los de meterología, la UME no vino, Sánchez dijo que pidiesen ayuda, la Ministra bla bla bla....".
ahotsa #113 ahotsa *
#18 Venía a decir algo en este sentido, pero tu primera frase... ponerlo al nivel de Trump... Se podría decir inmerecido para ambos pero "tan inmerecido... como...", pues rotundamente no.

Dice la Wikipedia: Se otorga cada año desde 1901 (con excepciones) «a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos alzados y la celebración y promoción de acuerdos de paz», según el testamento de Alfred Nobel.

Siguiendo las directrices de Alfred Nobel, quizás Pedro Sánchez debería ser el galardonado este año, no lo sé. Pero, si es así, es una pena que no haya nada mejor en este mundo.
Top_Banana #3 Top_Banana
Jahajajhaha

El nobel y después ya llegan los extraterrestres.
manuen #7 manuen
#3 más risa me das que lo hayan pedido para Trump jajaja
Pedro_Bear #76 Pedro_Bear
#7 pedido apoyado por: Netanyahu...
Verdaderofalso #14 Verdaderofalso
#3 #4 piden el Nobel de la Paz para Trump y el de economía a Milei xD
#16 rafeame
#14 y el de medicina a Ayuso y Juanma.
#23 Nuisaint
#16 Y el de Ciencia para Iker Jimenez
#96 R2dC
#23 Y el de medio ambiente al presidente de la CCAA de C&L
#24 CharliePar777
#16 el de economia
#63 sisi
#24 Ese para Milei
#87 sesshoumaru
#16 Nah, el de medicina es para el gusano zombi que controla el cuerpo de RFK.
Antipalancas21 #42 Antipalancas21
#14 Si no les llega para Trump tienen de reserva a Netanyahu.
#86 kilokilo
#14 que circo! Madre mía! Que circo!
#20 KaisserSozze
#3 Cosas mas raras que la llegada de los extraterrestres se han visto en los Nobel de la Paz :troll:
Antipalancas21 #40 Antipalancas21
#3 Ya están aquí, no te has enterado.
hijolagranputa #15 hijolagranputa
Me imagino que la reacción del PP será la misma que con la del reconocimiento por parte de la ONU de que lo que está pasando en Gaza es un genocidio:

La Fundación Nobel no está autorizada para decidir a quien se le concede el premio Nobel de La Paz.
#101 Peter086
#15 Es curioso.... eso dice el PP, pero en el 2014 ellos acordaron un embargo tras 2000 palestinos muertos.
Mauro_Nacho #30 Mauro_Nacho *
Darle el premio el Nobel de la Paz a Pedro Sánchez sería en el fundo una llamada de la atención a Europa por ser cómplices con Israel en el genocidio y haber hecho tan poco, lo que ha hecho Pedro Sánchez es distanciarse de la posición de Europa, hay que decir que España el 82% delos españoles cree que Israel está cometiendo un genocidio en España hay una mayor sensibilidad que en Europa por la causa Palestina, a pesar de la polarización política. Pedro Sánchez está transmitiéndo la voluntad…   » ver todo el comentario
6 K 58
Andreham #10 Andreham
Veo un par de tweets franceses pero no veo ninguna nominación oficial.

De hecho lo único que comenta que puede estar relacionado es:

El ministro español de Política Territorial y Memoria Democrática, el socialista Ángel Víctor Torres, se ha deshecho en elogios hacia el presidente del ejecutivo en una entrevista en la televisión canaria Atlántico TV

[...]

El ministro español ha logrado viralizar rápidamente en redes su opinión sobre la candidatura de Sánchez para recibir el Premio

…   » ver todo el comentario
6 K 54
#61 JotaMcnulty
#10 deja de ser tan facha, por favor
Imag0 #39 Imag0
Igual así Felipe González se va de una puta vez al otro barrio y nos deja en paz
2 K 43
#35 TostadaDeRealidad
Mejor que se lo lleven alguna de las personas que de verdad estan luchando por Gaza y arriesgando su vida.
3 K 41
NinjaBoig #55 NinjaBoig
#35 Si, pero también es cierto que Sánchez ha tenido huevos de confrontar la versión de EEUU y alzar la voz en la UE.
Eso les duele a los sionazis, poco a poco les van plantando cara, y Sánchez dió ejemplo, como lo ha hecho Bardem en Hollywood.

No es q merezcan un Nobel, hay activistas que se juegan la vida, pero sería un bofetón tremendo a Trump y demás matones nazis...
Hojaldre #19 Hojaldre
Bastante han tenido ya los valencianos el año pasado con la dana cómo para que ahora las lágrimas de facha vuelvan a inundar el país.
3 K 41
LoboAsustado #78 LoboAsustado
#19 Del año pasado, dice..... tranquilo , que eso se va a convertir en atraccion turistica mundial en pocos años.
rojo_separatista #9 rojo_separatista
No se quien ha escrito esto pero vaya pardillo. Todavía no se ha enterado al servicio de quien están estos premios.
#4 Juanjolo
Narcisismo en estado puro
#53 carlos24
Esto no va a pasar nunca, no se de donde lo han sacado, pero no puedes negar que sería graciocísimo. Fachas berreando y llorando durante años.
vicus. #74 vicus. *
Si le dan el Novel es por qué Frijolito antes no lo quiso, como cuando no quiso ser presidente, por no tener que aceptar un premio que lo otorga un tribunal lleno de comunistas.
mariKarmo #31 mariKarmo
Sus imagináis? jajajajajajaajjajaajaj la derecha implosiona a niveles épicos legendarios.
#94 R2dC
#31 La derecha y @harkon , que las medidas fueron de Belarra hace 2 años, y el que le ha dado la seguridad electoral al perro han sido los de Figueres en la vuelta (ellos han sido el prologo de lo que estaba por venir).
Harkon #112 Harkon *
#94 ya he dejado mi perla en #65 y sí, Podemos llamó al genocidio por su nombre ya al principio, tampoco será para que les den el nobel de la paz, mucho menos a Sánchez
0 K 18
#43 Ohtar
Hombre, no sería el ganador menos merecedor de la historia
Sandman #57 Sandman
No tiene base ninguna, más allá de un par de tuits random de franceses (que hacer que un francés hable bien de un español ya es digno del nobel),... pero dios mío, qué risas nos echaríamos jajajaja
MoñecoTeDrapo #48 MoñecoTeDrapo
Lo que le faltaba a su ego.
Jaime131 #62 Jaime131
Desde que se lo dieron a Obama puede tocarle a cualquiera.
#68 trasparente
#62 Joder, y al judío asesino de Kissinger.
Torrezzno #12 Torrezzno
Espero que se lo den mientras puedan, a este ritmo no van a quedar ni los huesos
Stieg #58 Stieg
Me parecería absurdo que se lo dieran, pero ver los caretos de los fachas no tendría precio.
Kantinero #17 Kantinero
La he meneado sin pensar, pensándolo mejor debería de haberla votado sensacionalista, aunque sería una magnifica noticia de ser cierta
SeñorMarron #91 SeñorMarron
#17 opino lo mismo, solo he visto referencias a lo del periodista francés y al del PSOE; quizá el periodista sepa algo que nosotros no, pero creo que es más bien un modo de poner en relieve la comparación de Francia y España en materia (macro)económica ahora mismo, en la economía de las familias no estamos para fardar...
el_Tupac #69 el_Tupac
Lo firmo, sólo por las lágrimas de facha xD
Harkon #65 Harkon
Venga hombre, un tío que tarda DOS años en llamar a un genocidio evidente desde el minuto CERO, que miente a sus ciudadanos diciendo que no hay comercio de armas con Israel negando la mayor y que permite el tránsito de cargamentos con armas por sus puertos a Israel, nobel de la paz, para eso que se lo den a Trump o a Putin directamente directamente.

Es lo que me faltaba por ver
#47 code2011
Aunque no creo que se lo merezca... Ojalá. La próxima comida con la familia política fachosférica iba a ser antológica.
#89 Turny
EL diario es el sucersor de diario 16 de Beatriz Talegón, un panfleto pero bueno como lo que dice que es una inventada que no se ve en ningun medio que siguen el mundo real gusta pues portada. La realidad da igual para estas cosillas.
#28 Murciegalo
A ver, tampoco nos flipemos...
#97 thekeeper
Solo espero que sea broma xD
#92 Alejandroperez
Como Chiste la cosa es bastante entretenida... pero cosas más raras se han visto.
EsUnaPreguntaRetórica #66 EsUnaPreguntaRetórica
Y que esta parida llegue a portada...
kosako #82 kosako
Lo curioso es que está noticia ofende a los de derechas y a los más puros de podemos
Battlestar #46 Battlestar
Uno ya no sabe si las noticias van en serio o es elmundotoday xD
anonimo115 #67 anonimo115
Green baby, green
#80 poxemita
Menudo "tarajal" como se lo den.
#90 Toponotomalasuerte
Jajajajajs mira que el hijoputa tiene las manos manchadas de sangre, pero por las risas sería genial que se lo dieran!!
#6 sisi
Mejor que no...que el Trump nos tendrá aun más tirría
#99 Peter086
#6 Trump ordenaría poner en busca y captura a todo Oslo.
#26 Leon_Bocanegra
Sería poético :troll:
antesdarle #33 antesdarle
Alguno aquí implosiona :troll:
#49 Lokodelbajo
Sinceramente, esto es propaganda. Que paz ha conseguido Sánchez? Ni siquiera acercado a la paz, nada. Lo repito, artículo propaganda.
ostiayajoder #81 ostiayajoder *
#49 es el pais del mundo q mas se opone a un genocidio....

Si te parece poco cuentanos quien crees q se lo merece mas....
#88 Turny *
#81 Hay paises que han hecho bastante mas, como Brasil que no acepto en agosto al embajador israeli y desde principio de año es persona no grata en Israel, o sudafrica que denuncio a la corte penal internacional, hay mas ejemplo mas duros que España como Turquia, El Chad, Chile etc etc. España se ha apuntado al carro hace bien poquito.
ostiayajoder #102 ostiayajoder
#88 Claro.

El Chad. Un pais q se la jugo fuerte.
#52 NanakiXIII
Esto es una web tipo mundotoday, verdad? Mirad que no caigo :peineta:
RoneoaJulieta #84 RoneoaJulieta
Si la Fundación Nobel no se plegara a las presiones, bien podría dárselo al Tribunal Penal Internacional o a la Corte Internacional de Justicia
#54 Givetuban
Debe ser la filial de Elmundotoday.
bandarakot #56 bandarakot
Donde hay que apoyarlo, solo por ver a la caverna vale la pena y a nivel mundial nadie ha hecho nada...
#83 Notecomaslospiojos2
Pues no lo vería mal ,
innerfocus #98 innerfocus
Que jodios los del mundo Today, me la han vuelto a colar.
