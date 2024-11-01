Toma fuerza el posicionamiento de Pedro Sánchez para el Nobel de la Paz

l mismo tiempo que la opción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el Premio Nobel de la Paz se diluye como un azucarillo en agua tras sus polémicas últimas decisiones de apoyo inquebrantable a la política genocida del estado de Israel en la Franja de Gaza con el pueblo palestino, es el presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, el que comienza a posicionarse en una inmejorable casilla de partida para optar con un notable bagaje de méritos al premio que ya ganaron otros líderes mundiales como Nelson Mandela,
| etiquetas: pedro sánchez , nobel de la paz , palestina , europa
Trump ya ha llamado a Florentino Pérez pa que le explique como se arreglan "ciertos asuntillos"
¿Más que Floro y el historial de robos de su club? Si en el Museo Británico hay menos cosas robadas
¿Ya te has pillado el NISSAN 4x4 oficial del club?
Cuando he leído el titular, he pensado que era de El Mundo Today.
En cualquier caso, ningún mérito tenían Henry Kissinger o Barack Husein Obama, y a pesar de ello lo recibieron.
CC #8 #41.
La de puñitos cerrados hiperventilando que veríamos sería de récord guinness
De hecho, me estoy cansando de la moda de que los presidentes de las naciones, sean nominados a ningún premio por la paz.
Me parece altamente hipócrita y estúpido, como el que dieron a Obama.
Los "postureos" y falsas exigencias de paz bajo el poder, nunca deberían ser premiados, sobre todo cuando se está directamente involucrado en la comercialización y utilización de armamento.
Así que en realidad creo que no cobra fuerza alguna esa propuesta que dicen en el titular.
Es pura y burda propaganda como la que utiliza Trump, dirigida para ingenuos, audiencia objetivo de estos caraduras.
O que Sánchez mande al ejército a defender Gaza, entonces sí se lo merecería... pero hasta ahora no ha hecho nada muy relevante.
La primera frase me parece muy acertada, esta mujer habla y denuncia con una contundencia inmejorables.
La segunda frase, ya tal. Dar el nobel de la paz por desplegar un ejéricto... me estalla la cabeza.
En cuanto a la noticia en sí. Ojalá sucediese, sólo por las risas, sería super divertido escuchar a la oposición española.
Estilo: "No, si lo que está haciendo la IDF no tiene nombre, pero si Hamás pensase en los niños, liberaría a los rehenes y dejaría las armas. Hay que pensar en los inocentes niños".
O como "Mazón debería haber estado en la Cecopi, pero el de la CHJ dónde estába, no insistieron los de meterología, la UME no vino, Sánchez dijo que pidiesen ayuda, la Ministra bla bla bla....".
Dice la Wikipedia: Se otorga cada año desde 1901 (con excepciones) «a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos alzados y la celebración y promoción de acuerdos de paz», según el testamento de Alfred Nobel.
Siguiendo las directrices de Alfred Nobel, quizás Pedro Sánchez debería ser el galardonado este año, no lo sé. Pero, si es así, es una pena que no haya nada mejor en este mundo.
El nobel y después ya llegan los extraterrestres.
La Fundación Nobel no está autorizada para decidir a quien se le concede el premio Nobel de La Paz.
De hecho lo único que comenta que puede estar relacionado es:
El ministro español de Política Territorial y Memoria Democrática, el socialista Ángel Víctor Torres, se ha deshecho en elogios hacia el presidente del ejecutivo en una entrevista en la televisión canaria Atlántico TV
[...]
El ministro español ha logrado viralizar rápidamente en redes su opinión sobre la candidatura de Sánchez para recibir el Premio
… » ver todo el comentario
Eso les duele a los sionazis, poco a poco les van plantando cara, y Sánchez dió ejemplo, como lo ha hecho Bardem en Hollywood.
No es q merezcan un Nobel, hay activistas que se juegan la vida, pero sería un bofetón tremendo a Trump y demás matones nazis...
Es lo que me faltaba por ver
Si te parece poco cuentanos quien crees q se lo merece mas....
El Chad. Un pais q se la jugo fuerte.