edición general
17 meneos
28 clics
Trece años de acoso, persecución y corrupción: el control de la libertad de expresión en Galicia bajo el clan de Feijóo y la sombra de María del Mar Sánchez Sierra

Trece años de acoso, persecución y corrupción: el control de la libertad de expresión en Galicia bajo el clan de Feijóo y la sombra de María del Mar Sánchez Sierra

Por la mañana, como responsable de la Secretaría de Medios de la Xunta, repartía gratis millones de euros públicos en publicidad institucional; por la tarde, como directora de comunicación del PPdeG, dictaba línea editorial a editores y periodistas sin gastarse un euro del PP. Este doble rol, denunciado por profesionales de la información sobre el que los Juzgados Penales de Santiago no quisieron atender las denuncias y solicitudes del periodista Miguel Delgado, convirtió a buena parte de la prensa gallega en órganos de repetición

| etiquetas: sánchez sierra , feijóo , corrupción , publicidad institucional
16 1 0 K 192 corruPPción
1 comentarios
16 1 0 K 192 corruPPción
#1 Marisadoro
>> Por la mañana, como responsable de la Secretaría de Medios de la Xunta, repartía gratis millones de euros públicos en publicidad institucional;

>> Por la tarde, como directora de comunicación del PPdeG, dictaba línea editorial a editores y periodistas sin gastarse un euro del PP.

Sin fisuras
0 K 12

menéame