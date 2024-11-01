Javier Ruiz deja KO a Villarejo: la implacable respuesta en directo desde Mañaneros

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#1
Skiner
No es nada clickbait el titular, nada en absoluto.
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#3
Deviance
#1
Pues si, se les ha ido un poco la mano con el sensacionalismo o el clickbait.
Lo he visto esta mañana, y dice rotundamente que no lo conoce de nada, pero ya sabemos como van la cosas hoy en día: "lo destroza, lo deja KO, lo humilla"......
El periodismo se está desvirtuando de mu mala manera.
Un saludo.
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#2
pitercio
*
Qué rápido, no les ha dejado tiempo al burdo y a Inda para que aprovechen a pintar un cuadro con esa mierda.
1
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Lo he visto esta mañana, y dice rotundamente que no lo conoce de nada, pero ya sabemos como van la cosas hoy en día: "lo destroza, lo deja KO, lo humilla"......
El periodismo se está desvirtuando de mu mala manera.
Un saludo.