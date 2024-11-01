·
10084
clics
Marco Rubio usando unos zapatos enormes que Trump le mandó a pedir, adivinando su talla
11436
clics
Irán acaba de publicar esta animación de Lego en la que se explica el régimen de Epstein (Eng)
9080
clics
GUÍA DE SUPERVIVENCIA: Cómo desengancharse de la máquina de EEUU sin volverse loco en el intento
5585
clics
Von Der Leyen quiere destruir la UE
4065
clics
El miedo cambia de bando
más votadas
463
La mayoría de los norteamericanos cree que Trump atacó a Irán para tapar el escándalo Epstein [EN]
529
Meloni denuncia la "masacre de niñas en el sur de Irán" y exige que "se rindan cuentas"
455
España cesa a la embajadora en Tel Aviv y rebaja su representación diplomática en Israel
417
Detienen a dos hombres por amenazar de muerte y acosar a Ione Belarra en redes sociales: "Muerte a todas las rojas y perroflautas"
449
Embargan a Ryanair un avión en Austria por no pagar una indemnización de 890 euros
comentarios de esta noticia
Javier Milei, el estúpido que lidera la manada
“El ser humano es el único animal que permite que un estúpido sea el líder de la manada”, sostuvo Javier Milei, apenas unos meses antes de que el voto popular lo convirtiese en presidente.
javier milei
,
estúpido
,
lidera
,
manada
4 comentarios
relacionadas
#3
Dragstat
El artículo lo describe muy bien, pero al fin y al cabo le han votado los argentinos, y no se puede decir que sea una sorpresa lo que está haciendo. Igual que ocurre con Trump y ocurrirá aquí cuando llegue el equivalente de turno. Estos líderes representan a la sociedad que les vota.
0
K
20
#2
UNX
Por una vez, le doy la razón.
0
K
11
#1
Eibi6
Se estaba mirando al espejo cuando dijo eso
0
K
10
#4
Turny
Baja el deficit, reduce la pobreza al nivel mas bajo desde 2018. Tasa desempleo del 6 (españa es del 9). Bajo la prima de riesgo de 2000 puntos a 500 primera vez en mas de una decada que pueden finaciarse en los mercados. Si efectivamente van mal, necesitan mas peronismo para seguir subiendo la tasa de pobres dependientes del gobierno que no paraba de imprimir pesos dejando a los que trabajaban con poder comer y poco mas.
0
K
6
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
