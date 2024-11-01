edición general
Javier Milei, el estúpido que lidera la manada

Javier Milei, el estúpido que lidera la manada

“El ser humano es el único animal que permite que un estúpido sea el líder de la manada”, sostuvo Javier Milei, apenas unos meses antes de que el voto popular lo convirtiese en presidente.

El artículo lo describe muy bien, pero al fin y al cabo le han votado los argentinos, y no se puede decir que sea una sorpresa lo que está haciendo. Igual que ocurre con Trump y ocurrirá aquí cuando llegue el equivalente de turno. Estos líderes representan a la sociedad que les vota.
Por una vez, le doy la razón.
Se estaba mirando al espejo cuando dijo eso
Baja el deficit, reduce la pobreza al nivel mas bajo desde 2018. Tasa desempleo del 6 (españa es del 9). Bajo la prima de riesgo de 2000 puntos a 500 primera vez en mas de una decada que pueden finaciarse en los mercados. Si efectivamente van mal, necesitan mas peronismo para seguir subiendo la tasa de pobres dependientes del gobierno que no paraba de imprimir pesos dejando a los que trabajaban con poder comer y poco mas.
