edición general
8 meneos
30 clics
Javier García: sordociego, montañista y padre de dos hijos

Javier García: sordociego, montañista y padre de dos hijos

Javier García Pajares, que perdió la vista y el oído en la adolescencia, es hoy padre de dos hijos, alpinista y trabajador. Fue también el primer estudiante sordociego de Europa en cursar un Erasmus (en Londres, antes del Brexit). Sostiene que la discapacidad no limita tanto como la ausencia de un entorno inclusivo. Gracias al apoyo de su familia, a recursos como la línea braille (un dispositivo que traduce textos a braille) y a un entorno laboral accesible, ha conquistado autonomía e independencia.

| etiquetas: sordera , ceguera , sordoceguera , ilunion , inclusión , paternidad
6 2 1 K 65 cultura
2 comentarios
6 2 1 K 65 cultura
#2 Pitchford
Ejemplos de superación de adversidades como éste supongo que serán muy útiles para personas que tienen que enfrentarse a situaciones vitales muy difíciles. Quizá naciendo con las discapacidades es algo más facil adaptarse.
0 K 20
ewok #1 ewok
Lo envío a cultura pero se aceptan sugerencias si hay un sub más adecuado.
0 K 11

menéame