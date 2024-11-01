edición general
La japonesa Tepco reactiva la mayor central nuclear del mundo quince años después de Fukushima

La japonesa Tepco reactivó hoy la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, la mayor del mundo por capacidad, quince años después de la clausura de la planta en 2011 a raíz del accidente de Fukushima, gestionada por la misma empresa. Tepco puso en funcionamiento el reactor número 6, uno de los dos que cuentan con la aprobación de las autoridades para volver a funcionar.La reactivación llega con un día de retraso debido a la detección de un fallo en una alarma, que no sonó durante una prueba para retirar las barras de control del reactor.

Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
60% de la población cercana está en contra www.meneame.net/story/mas-60-muestra-contrario-reinicio-central-nuclea

A ver si aquí no tienen el problema de informes falsos como en otra
www.meneame.net/story/japon-detiene-revisa-seguridad-central-nuclear-d
2 K 43
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Energía segura y barata. ¿Era así, no?
0 K 12
#2 DatosOMientes
#1 Sigue siendo así.
2 K 15
#3 Nasser
#2 ni segura ni barata y con residuos casi eternos
2 K 31
#5 DatosOMientes
#3 Ok.
0 K 11
D303 #6 D303
#2 Eso no es verdad. No es seguro los accidentes tienen consecuencias prácticamente eternas para la vida humana. Los residuos de la fisión nuclear no se pueden ni reutilizar ni almacenar de forma segura. Y el uranio es caro y complicado de manejar. Tal vez, y solo tal vez, los reactores de Torio que crean menos residuos y mas energía algún día hagan la energía nuclear barata y segura y si se consigue la que fusión genere más energía de la que gasta eso si será barato y seguro.
1 K 20

