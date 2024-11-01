Un japonés responde contundente a por qué los chinos hablan tan alto: "hay una razón física"

Hablar alto además de ser una costumbre cultural, también tiene una base física. El idioma chino, con su pronunciación tonal, requiere abrir bien la boca y proyectar la voz para que el mensaje se entienda correctamente. "La pronunciación china es compleja, por lo que es difícil que se les entienda a menos que se abra bien la boca al hablar. Esto es un factor físico, pero también se les ha enseñado desde pequeños a hablar fuerte". Pero además, existe una razón social, los chinos han desarrollado una actitud más asertiva y directa que la japonesa