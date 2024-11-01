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Japón levanta prohibición de exportar armas letales

El Gobierno de Japón acaba de aprobar una normativa sobre exportación de material de defensa, que le permitirá vender armas letales a países socios. Un nuevo rumbo a las políticas pacifistas de Japón tras la Segunda Guerra Mundial: el país podrá vender armamento, como misiles o buques de guerra, a los 17 países con los que ha firmado acuerdos de cooperación en defensa, entre ellos Estados Unidos o Reino Unido, previa aprobación de las autoridades.

| etiquetas: japón , levanta , prohibicion , exportar , armas , letales
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7 comentarios
4 1 0 K 54 mnm
#2 tierramar *
Esto huele muy muy mal: La industria del automóvil se pasa a la guerra también en Estados Unidos www.meneame.net/m/actualidad/industria-automovil-pasa-guerra-tambien-e
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#4 tierramar *
www.metrolibre.com/internacionales/japon-despliega-misiles-de-largo-al Japón despliega misiles de largo alcance cerca de China
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#7 mcfgdbbn3
¿Entonces cuando te comprabas una espada japonesa para asesinar a toda tu familia?
es.wikipedia.org/wiki/Crimen_de_la_catana
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ombresaco #3 ombresaco
Cómo es un arma no letal?
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tul #5 tul
#3 una toalla humeda por ej xD
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ombresaco #6 ombresaco
#5 se puede usar para impedir respirar... y habría que definir si el arma es la toalla, la humedad, o el nudo :-D
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Andreham #1 Andreham
Estados Unidos les ha pedido armas porque no produce suficientes.
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menéame