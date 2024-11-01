Japón levanta prohibición de exportar armas letales

El Gobierno de Japón acaba de aprobar una normativa sobre exportación de material de defensa, que le permitirá vender armas letales a países socios. Un nuevo rumbo a las políticas pacifistas de Japón tras la Segunda Guerra Mundial: el país podrá vender armamento, como misiles o buques de guerra, a los 17 países con los que ha firmado acuerdos de cooperación en defensa, entre ellos Estados Unidos o Reino Unido, previa aprobación de las autoridades.