Japón estudia aumentar los impuestos de salida del país y las tasas de expedición de visados

Según informan los principales medios de comunicación, el Gobierno está considerando aumentar el impuesto de salida del país (Impuesto Internacional de Turismo), que actualmente es de 1.000 yenes por persona. El objetivo es aumentar la carga para los visitantes extranjeros en Japón y utilizar los fondos para abordar problemas derivados del exceso de turismo, como la congestión del tránsito y los residuos. El siguiente gráfico compara los importes de los impuestos de salida en diferentes países y regiones. Convertido a yenes japoneses, el impue