Japón: Encuesta revela que el 40% de los hikikomori supera los 40 años

Según el estudio la edad promedio de las personas en situación de retiro social en Japón ha subido, el 43,1% de los afectados tiene 40 años o más, mientras que un 12,7% ya supera la barrera de los 50. La falta de un relevo generacional en el soporte económico familiar amenaza con dejar a miles de personas en la indigencia total una vez que sus padres fallezcan. Esta tendencia está empujando a las familias a situaciones límite, con casos documentados de padres de 90 años que aún deben sostener económicamente a hijos que rondan los 60 años.