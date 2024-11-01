Japón despide con honores a Nitama, la famosa gata jefa de una estación de tren

Numerosas personas han acudido a la estación de Kishi para rendir tributo a la gata, convertida ya en un icono local, que falleció el pasado noviembre. La compañía Wakayama Electric Railway ha celebrado este sábado un funeral para Nitama, la segunda gata en ejercer como jefa de la estación de Kishi, un cargo simbólico convertido en gran atractivo turístico y asociado al rescate financiero de esta operadora ferroviaria local del oeste de Japón. Nitama falleció el 20 de noviembre, a los 15 años.