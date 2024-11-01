Japón aumentará las tasas de residencia hasta en un 2.900% a pesar del agravamiento de la crisis laboral [EN]

Los críticos argumentan que la política es miope en medio de una creciente escasez de mano de obra, pero los conservadores han desestimado esas preocupaciones, insistiendo en que los robots y la inteligencia artificial pronto reemplazarán a los trabajadores en puestos mal remunerados del sector servicios. Los detractores también sostienen que la legislación está diseñada para disuadir a los inmigrantes pobres de los países en desarrollo de establecerse permanentemente en Japón.