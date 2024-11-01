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Japón aumentará las tasas de residencia hasta en un 2.900% a pesar del agravamiento de la crisis laboral [EN]

Japón aumentará las tasas de residencia hasta en un 2.900% a pesar del agravamiento de la crisis laboral [EN]

Los críticos argumentan que la política es miope en medio de una creciente escasez de mano de obra, pero los conservadores han desestimado esas preocupaciones, insistiendo en que los robots y la inteligencia artificial pronto reemplazarán a los trabajadores en puestos mal remunerados del sector servicios. Los detractores también sostienen que la legislación está diseñada para disuadir a los inmigrantes pobres de los países en desarrollo de establecerse permanentemente en Japón.

| etiquetas: japón , residencia , inmigrantes , tasas , subida
11 1 0 K 164 Japón
5 comentarios
11 1 0 K 164 Japón
johel #3 johel *
Oh sorpresa, una presidenta ultraconservadora fan acerrima de Thacher haciendo cosas de ultraconservadora fan acerrima de Thacher. Lo proximo sera que se sorprendan por recortes en derechos laborales, sociales y pelotazos urbanisticos.
3 K 50
capitan__nemo #4 capitan__nemo
Quieren esclavos inmigrantes sin derechos a los que pueden explotar mejor.
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#1 Perrota
Pues estoy de acuerdo. Si lo que sobra en este mundo es gente. Mejor un solar abandonado que un infierno megasaturado.
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Andreham #5 Andreham
La orquesta del barco del Titanic.
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garfius1 #2 garfius1
Que desastre, tendrán que subir salarios para motivar a los que no trabajan.
:'(
0 K 6

menéame