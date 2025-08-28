Japan Post ha suspendido temporalmente el correo a EE.UU. debido a los aranceles (Eng)

A raíz de la actual situación arancelaria internacional, Japan Post ha suspendido temporalmente su servicio de correo a EE.UU. hasta que se alcance algún tipo de claridad. Dado que el anime, el manga y los videojuegos japoneses cuentan con una enorme base de seguidores en Estados Unidos, con multitud de empresas creadas en torno al suministro de mercancías para dichas industrias, esto tendrá un impacto financiero directo y obviamente negativo en el "poder blando" de Japón hasta que se resuelva la situación.