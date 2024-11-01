edición general
6 meneos
8 clics
Jane Fonda relanza la iniciativa por la libertad de expresión de la era McCarthy, con el apoyo de 800 famosos (ENG)

Jane Fonda relanza la iniciativa por la libertad de expresión de la era McCarthy, con el apoyo de 800 famosos (ENG)

La galardonada actriz y activista política Jane Fonda ha reactivado el Comité para la Primera Enmienda, fundado por su padre, Henry Fonda, y otras celebridades de Hollywood en 1947. El grupo original se formó específicamente en respuesta al Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes, cuyo objetivo era desacreditar y poner en la lista negra a quienes supuestamente tenían vínculos con el comunismo y la Unión Soviética durante la «Segunda ola de miedo al comunismo».

| etiquetas: jane fonda , primera enmienda
5 1 0 K 71 actualidad
4 comentarios
5 1 0 K 71 actualidad
capitan__nemo #2 capitan__nemo *
Mejor la iniciativa vengadores. Llevamos decadas alegrandonos del suicidio de Hitler aunque hubiesemos preferido que lo ahorcasen, y lamentando que nadie hubiese conseguido matarlo mucho mucho antes.
0 K 19
Findeton #1 Findeton
Primera cuestión, defender la libertad de expresión en las universidades. Que hay muchos universitarios que se alegraron del asesinato de Charlie Kirk.
1 K 0
#3 Galton
#1 Yo también me alegré de la muerte de Hitler...
0 K 9
Findeton #4 Findeton
#3 ¿Y a cuánta gente mató Kirk? Qué tipo de comparación es esa.
0 K 9

menéame