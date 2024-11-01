Jane Fonda relanza la iniciativa por la libertad de expresión de la era McCarthy, con el apoyo de 800 famosos (ENG)

La galardonada actriz y activista política Jane Fonda ha reactivado el Comité para la Primera Enmienda, fundado por su padre, Henry Fonda, y otras celebridades de Hollywood en 1947. El grupo original se formó específicamente en respuesta al Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes, cuyo objetivo era desacreditar y poner en la lista negra a quienes supuestamente tenían vínculos con el comunismo y la Unión Soviética durante la «Segunda ola de miedo al comunismo».