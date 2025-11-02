Jan Rosenow: “Si la electricidad tiene una carga fiscal mayor que los combustibles fósiles se desalienta su uso”

A su paso por Madrid para participa en el V Foro de la Bomba de Calor organizado por AFEC e Iberdrola, conversó con este diario sobre retos de la electrificación industrial, la seguridad energética y el papel clave de la flexibilidad de red. Sobre España, lanza un mensaje claro: “El país podría liderar la transición si aprovecha su potencial renovable y corrige las distorsiones fiscales que hoy penalizan la electricidad frente al gas”.