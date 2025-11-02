edición general
Jan Rosenow: “Si la electricidad tiene una carga fiscal mayor que los combustibles fósiles se desalienta su uso”

A su paso por Madrid para participa en el V Foro de la Bomba de Calor organizado por AFEC e Iberdrola, conversó con este diario sobre retos de la electrificación industrial, la seguridad energética y el papel clave de la flexibilidad de red. Sobre España, lanza un mensaje claro: “El país podría liderar la transición si aprovecha su potencial renovable y corrige las distorsiones fiscales que hoy penalizan la electricidad frente al gas”.

#1 mcfgdbbn3
Foro de la Bomba de Calor

Qué suerte, en mi ciudad hay mucho lobi de la biomasa y no es que esté en contra, pero para Marzo o en Noviembre me parece un despropósito usar biomasa en vez de bombas de calor.
#2 Pitchford
#1 Pues sí, la biomasa incorpora CO2 capturado por las plantas del ambiente, que al quemarse vuelve a la atmósfera. Si en vez de quemarse se empleara para tableros, muebles, casas, etc. el CO2 capturado por las plantas se quedaría ahí por muchos años. Al final de su vida útil se podría simplemente enterrar de forma que no se descomponga.
