El James Webb apunta al espacio profundo y encuentra algo que no esperaba: podría ser la estructura más antigua del universo

El Telescopio Espacial James Webb ha puesto el foco en una de las regiones más distantes del universo. En ella, logró capturar un objeto de gran luminosidad cuya verdadera naturaleza plantea un desafío (...). Los investigadores han decidido llamarlo Capotauro y, (...),se barajan dos opciones.

La primera de ellas es que se trate de la galaxia más antigua conocida, la cual se habría formado apenas 100 millones de años después del Big Bang. La otra sugiere que Capotauro es, en realidad, una enana marrón ultrafría (...) de nuestra galaxia...