Jamás terminará esta guerra

La guerra en Gaza no acabará nunca, porque ya no es un conflicto sino una herida enquistada en la memoria de dos pueblos que han aprendido a vivir solo en oposición al otro. Cada niño que nace allí hereda no una tierra, sino una condena: crecer entre ruinas, con la certeza de que la paz no es más que un espejismo para diplomáticos que jamás pisan el polvo de esas calles. No hay horizonte, solo una repetición enfermiza de odio y duelo, una maquinaria de dolor demasiado perfecta para detenerse.