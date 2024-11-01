edición general
Jamás terminará esta guerra

La guerra en Gaza no acabará nunca, porque ya no es un conflicto sino una herida enquistada en la memoria de dos pueblos que han aprendido a vivir solo en oposición al otro. Cada niño que nace allí hereda no una tierra, sino una condena: crecer entre ruinas, con la certeza de que la paz no es más que un espejismo para diplomáticos que jamás pisan el polvo de esas calles. No hay horizonte, solo una repetición enfermiza de odio y duelo, una maquinaria de dolor demasiado perfecta para detenerse.

Comentarios destacados:    
Torrezzno
Hombre Fabián C Barrio, gran racionalista. Lo he puesto montones de veces en Meneame. Esto no va a acabar nunca hasta que uno de los dos pueblos no esté. Da igual que desde un punto idealista pienses que Israel en un primer lugar no debería estar ahí. La realidad es que la mayoría de sus habitantes, si no todos, han nacido ya allí.

Aquí se dan todas las razones de conflicto de la humanidad:

- Religión entre dos grupos integristas
- Etnias diferentes
- Lucha por el territorio y los recursos
Catacroc
No es un "conflicto", es un genocidio. Es una "pelea" de vecinos donde unos tiran piedras y los otros misiles.
Foxdie
Tremendo video.
Natxelas_IV
Soy consciente de que Fabián no es santo de devoción en Menéame, pero este vídeo merece mucho la pena. No la tumbéis sin más, por favor. :hug:
duende
#1 Meneo por la valentía, pero el comité censurador dudo que la deje pasar, habla de la guerra de Gaza sin hablar de buenos y malos y eso en Meneame es imperdonable.
Natxelas_IV
#3 Creo que es bueno que se hable de las causas profundas del conflicto, para tener perspectiva.
Eso no quita que sea un genocidio lo que está haciendo Israel con Palestina, por supuesto.
Fedorito
En Gaza no existe ninguna guerra, el titular es completamente erróneo.

#3 Lo que es imperdonable es llamar guerra a lo que está sucediendo en Gaza.
chocoleches
#5 Da ahora en adelante tendríamos que llamar guerra germano-judía al holocausto, a ver si pillan la idea.
AntiTankie
#8 alguna vez los judios de 1940 lanzaron misiles contra la poblacion alemana o mandaron niños judios a inmolarse en una fiesta de adolescentes alemanes?
ldoes
#3 A mí me flipa que para algunos lo importante en un genocidio sea la tonalidad de gris de cada participante.
