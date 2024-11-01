·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5850
clics
"La frutera de Madrid", la canción que define a Ayuso
3680
clics
La ingeniera que ganó un reto de la NASA se queda sin premio: había "letra pequeña"
3680
clics
Boicot a Israel desde el carrito de la compra
3590
clics
7 respuestas para que no te quedes con ninguna duda sobre lo que ha pasado este sábado en el caso de Begoña Gómez
4474
clics
El día después de los rectores de la Universidad de Murcia y el clientelismo pepero en la Región
más votadas
531
Los jóvenes toman las calles de Marruecos en las mayores protestas de los últimos años: “No queremos el Mundial; queremos hospitales”
376
Colombia propone reubicar la sede de Naciones Unidas en un lugar "neutral" tras el veto de Trump a Petro
717
Mazón desaparecido otra vez: el president no acude a la reunión de coordinación de emergencias para preparar el temporal
392
Vox ocultó donaciones para Hermann Tertsch y así se salvó de otra sanción del Tribunal de Cuentas
309
China respalda la solicitud de Palestina para unirse a los BRICS
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
75
clics
J.K. Rowling dedica un duro mensaje a Emma Watson en medio de la polémica: "Ella ignora lo ignorante que es"
La autora acusa a la actriz de ignorancia y de usar su vínculo con Harry Potter para criticarla públicamente.
|
etiquetas
:
harry potter
,
emma watson
,
j.k. rowling
1
0
5
K
-11
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
5
K
-11
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
jm22381
Ella ignora lo obsesiva que es.
0
K
15
#3
Mangione
Rowling, dedícate a disfrutar de tus putos millones y deja a la gente en paz, joder...
0
K
9
#1
CharlesBrowson
Ya me han dado la comida
0
K
8
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente