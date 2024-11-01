edición general
1 meneos
75 clics

J.K. Rowling dedica un duro mensaje a Emma Watson en medio de la polémica: "Ella ignora lo ignorante que es"

La autora acusa a la actriz de ignorancia y de usar su vínculo con Harry Potter para criticarla públicamente.

| etiquetas: harry potter , emma watson , j.k. rowling
1 0 5 K -11 actualidad
3 comentarios
1 0 5 K -11 actualidad
jm22381 #2 jm22381
Ella ignora lo obsesiva que es.
0 K 15
Mangione #3 Mangione
Rowling, dedícate a disfrutar de tus putos millones y deja a la gente en paz, joder...
0 K 9
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Ya me han dado la comida
0 K 8

menéame