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J.C. Bouso, investigador en psicodélicos: "Es una paradoja que la derecha sea quien más está apoyando estas sustancias"
El psicólogo y doctor en farmacología, uno de los mayores expertos en los usos terapéuticos de las drogas, aborda su uso para la psiquiatría al tiempo que alerta sobre una “burbuja” psicodélica.
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j.c. bouso
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#1
lgg2
No es una paradoja. Parocinan el "SOMA".
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#3
porculizador
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#1
y
#2
lo que proponeis es muy de "brocha gorda". La palabra "drogas" engloba muchos tipos de sustancias, no todas esas sustancias son del tipo "SOMA", y de todas esas sustancias algunas son útiles por muchas razones. Como los medicamentos comerciales tienen en su mayoría unos efectos secundarios, además de su efecto terapéutico principal, con las drogas pasa igual, no dejan de ser químicos biológicamente activos y esa actividad en ocasiones puede ser beneficiosa. Cuando oyes hablar de "drogas" hazte a la idea de que hay más cosas que los porros, la cocaína y la heroína, la lista es infinita, sus distintos efectos también. No metamos todo en el mismo saco, no caigamos en la ignorancia por sistema.
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#2
tierramar
No es una paradoja, es una forma de evitar una rebelion al modelo de sociedad que propugnan. Un ejemplo: la policia lleno de droga el Pais Vasco para neutralizar a su juventud
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