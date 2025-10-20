Bouso, el sabio de la terapia psicodélica: "El MDMA ilegal cuesta 60€ y en farmacia, igual llegará a costar 4.000€"  

Las terapias con psicodélicos están cada vez más cerca de nuestro sistema y, de hecho, a principio de este mes tuvo lugar el foro Psymposium en el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid. Una señal de que los avances en este campo interesan cada vez más a la comunidad médica.
¿Cuándo vamos a ver en nuestro sistema de salud estos tratamientos?
| etiquetas: bouso , terapia psicodélica , mdma
