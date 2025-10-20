edición general
Bouso, el sabio de la terapia psicodélica: "El MDMA ilegal cuesta 60€ y en farmacia, igual llegará a costar 4.000€"

Bouso, el sabio de la terapia psicodélica: "El MDMA ilegal cuesta 60€ y en farmacia, igual llegará a costar 4.000€"  

Las terapias con psicodélicos están cada vez más cerca de nuestro sistema y, de hecho, a principio de este mes tuvo lugar el foro Psymposium en el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid. Una señal de que los avances en este campo interesan cada vez más a la comunidad médica.

¿Cuándo vamos a ver en nuestro sistema de salud estos tratamientos?

Fedorito #1 Fedorito
Permitame que lo dude señor Bouso.
estemenda #2 estemenda
Uy, por 60€ compras veinte pastillas.
allaquevamos #3 allaquevamos
La idea de legalizar, ya sea para uso recreativo o terapéutico, es que lo compres en farmacia y cueste menos que en la calle.
Si en farmacia me vendes el gramo de coca a 200e y en la calle lo tienes por 60e pues sigue habiendo negocio del narco.
#4 fremen11 *
Claro la calidad es la misma y los excipientes son menos seguros, en las pastis de la farmacia.......
