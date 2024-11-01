J-35AE: China enseña su caza furtivo de exportación

La televisión estatal china CCTV ha mostrado por primera vez un ejemplar completo del J-35AE, la variante de exportación del caza furtivo de quinta generación desarrollado por la industria aeronáutica china. El aparato se mostró durante un programa especial emitido con motivo del Día Internacional del Trabajo, saliendo de un hangar con el logotipo de Aviation Industry Corporation of China (AVIC), marcas en inglés y el código 0001, sin distintivos visibles de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación.