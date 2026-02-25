edición general
2 meneos
2 clics
La izquierda veta la ley del PP para suprimir el impuesto de sucesiones en Catalunya (CAT)

La izquierda veta la ley del PP para suprimir el impuesto de sucesiones en Catalunya (CAT)

Junts, PP, Vox y Aliança acusan al Govern de castigar a la clase media con un tributo que grava el “esfuerzo y el trabajo de toda una vida”. El Parlament ha vuelto ha trazar una clara línea divisoria entre la izquierda y la derecha catalana a la hora de abordar la política fiscal en Catalunya con el veto del PSC, ERC, Comuns y la CUP a tramitar una proposición de ley del PP para suprimir el impuesto de sucesiones y revisar el de donaciones. Las enmiendas presentadas por socialistas, ERC y la CUP han sido aprobadas con un debate centrado en la

| etiquetas: sucesiones , cataluña , impuesto , pp , junts , psc , erc , cup , vox
2 0 0 K 20 actualidad
sin comentarios
2 0 0 K 20 actualidad

menéame