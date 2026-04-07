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La izquierda catatónica

La izquierda catatónica

(Visible en modo lectura). Algunos de los principales logros de los que presume el Gobierno de Sánchez, como la reforma laboral, la subida del salario mínimo y una parte importante del llamado “escudo social”, se deben a los ministros de la izquierda alternativa. No debería haber, por tanto, espacio para el derrotismo o el arrepentimiento.

| etiquetas: izquierda , catatónica , sumar , podemos , derrotismo
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7 comentarios
4 1 0 K 61 politica
Asimismov #5 Asimismov *
#4 por eso el mayor enemigo de un conservador es el conservacionismo. :roll:
No, un conservador pretende mantener sus privilegios, solo sus privilegios por sexo, dinero, por influencia o por nepotismo.
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ombresaco #6 ombresaco
#5 no todos los consevadores son privilegiados
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sotillo #1 sotillo
Mientras cualquier cosa que haga no se presente en una plaza de toros y se bendiga en las iglesias la izquierda no tiene nada que hacer para convencer a uno de derechas, si algo le beneficia lo coge y sigue protestando
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#2 detectordefalacias
#1 Y aunque se haga así seguirá protestando. La derecha, en especial la nuestra, solo concibe el yo, mi, me, conmigo.
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Oghaio #3 Oghaio
#1 no tiene que convencer a los de derechas, sino a los de izquierdas que se queden en su casa, ese es el problema actualmente…
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sotillo #7 sotillo
#3 Esos no tienen perdón de dios o son unos putos vagos o les importa una mierda
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ombresaco #4 ombresaco
#1 En eso exactamente consiste ser conservador: Atacar toda novedad con la excusa de que será catastrófica, algunas de esas propuestas de cambio serán catastróficas, la mayoría de las novedades no serína para tanto sino ligeramente positivas o negativas (depende del punto de vista), y otras claramente exitosas, estas últimas se asentarán y parecerá que siempre ha sido así, para seguir anunciando catástrofes ante cualquier propuesta.
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menéame