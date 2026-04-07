La izquierda catatónica

(Visible en modo lectura). Algunos de los principales logros de los que presume el Gobierno de Sánchez, como la reforma laboral, la subida del salario mínimo y una parte importante del llamado “escudo social”, se deben a los ministros de la izquierda alternativa. No debería haber, por tanto, espacio para el derrotismo o el arrepentimiento.
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No, un conservador pretende mantener sus privilegios, solo sus privilegios por sexo, dinero, por influencia o por nepotismo.