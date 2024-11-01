La izquierda andaluza firma el manifiesto de Mareas Blancas por la sanidad pública

PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía han suscrito el manifiesto para recuperar la sanidad pública con los postulados de la Iniciativa Legislativa Popular (IPL) promovida por la Coordinadora de Mareas Blancas. El portavoz de la coordinadora ha expresado el compromiso de estos colectivos para que la sanidad pública "pueda entrar en un escenario diferente" en la próxima legislatura tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo, y ha llamado a las movilizaciones que han promovido las Mareas Blancas el próximo domingo en Andalucía.