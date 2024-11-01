·
"La izquierda abertzale vasca era pacifista" (o cómo ciertas sandeces sirven de combustible a la ultraderecha)
Esta semana se ha desatado la polémica después de que la presentadora de TVE sostuviese que la izquierda abertzale, cuando ETA existía y mataba, era "pacifista".
|
etiquetas
:
eta
,
hb
,
pacifismo
8
2
10
K
-11
actualidad
21 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#7
alcama
Recordemos que muchos concejales de la izquierda abertzale hicieron labores de información para la banda, suministrando datos de otros concejales ( del PP y del PSOE, claro)
3
K
34
#8
Alexida
*
#7
O Felipe San Epifanio, concejal de HB en San Sebastián que directamente pegaba tiros en la nuca en su etapa de concejal. También fue diputado.
2
K
24
#11
ehizabai
#8
Gurutze Iantzi, concejala de HB, asesinada por la Guardia civil.
Tomas Alba, concejal de HB, asesinado por "incontrolados".
0
K
9
#12
Alexida
#11
Contamos el número de concejales de PP y PSOE asesinados por ETA y el número de concejales de HB asesinados por cualquier organización? Si el concejal era etarra y murió en un intercambio de fuego o porque le explotó la bomba que llevaba evidentemente no cuenta. Y si contamos a partir de los años 90 creo que el contador abertzale sale a cero, pero el otro es muy abundante.
1
K
13
#13
ehizabai
*
#12
Gurutze Iantzi murió cuando la torturaban, y a Tomas Alba le pegaron dos tiros.
Y Iantzi fue en en 92.
Yo estoy a favor de contar todos. Pero todos. Iantzi murió de muerte natural, según el relato oficial.
0
K
9
#16
Prusianodelsur
*
#13
En mi barrio ETA mató a un señor en diciembre de 1995 con un coche bomba en una calle llena de niños y adolescentes saliendo de colegios e institutos a las 2 de la tarde de un 22 de diciembre empezando sus vacaciones de navidades
Aun recuerdo la angustia de una vecina porque no sabía dónde estaba su hija que pasaba por esa calle
A santo de que tenemos que sufrir los leoneses vuestras mierdas?
Quien cojones sois?
Deberíamos ir a matar vascos para protestar por el centralismo de Valladolid?…
» ver todo el comentario
0
K
6
#21
ehizabai
#16
En mi pueblo la Guardia Civil se cargó a un conductor de autobuses, y torturó a subprimo y a su novia. Y os que lo mataron fueron ascendidos.
Ya se ha sembrado el terror en mi pueblo.
0
K
9
#14
pozz
#12
La izquierda abertzale, unos angelitos.
es.wikipedia.org/wiki/Desaparición_de_tres_jóvenes_gallegos_en_San_J
0
K
7
#15
ehizabai
#14
La Guardia Civil, unos angelitos.
es.wikipedia.org/wiki/Caso_Almería
1
K
2
#17
pozz
#15
Los que blanqueais a terroristas etarras, sois unos miserables desgraciados.
La Guardia Civil cometió muchos errores, pero debió haber sido muy contundente con toda la eskoria terrorista que se dedicaba a poner bombas lapa, secuestrar y pegar tiros en la nuca y extorsionar a decenas de miles de vacos, muchos que se vieron obligados a exiliarse de su hogar. Por que te recuerdo, que la basura que tu defiendes, combatio contra al democracia.
1
K
-2
#20
ehizabai
*
Claro, que se mate inocentes, aberrante. Que otros maten inocentes, errores que pasan.
Claro que sí, la democracia defendían.
#_17
#15
0
K
9
#18
Pájaroloco
#7
lo que hay que recordar son los 853 asesinatos de ETA desde la aprobación de la Constitución el 10 de diciembre de 1978 hasta 2010 con la disolución de esa organización.
0
K
7
#10
Leon_Bocanegra
Mas mierda de livingstone? Vaya puente lleva.
1
K
23
#19
bronco1890
Que se entre en esos temas en un programa de entretenimiento puro, un concurso musical, da idea del frenopático en que están convirtiendo a TVE.
0
K
11
#1
mis_cojones_en_bata
#0
hay que reconocerte la constancia para hacer el ridículo.
0
K
11
#2
Alexida
#1
Blackheart, al 99% de los usuarios de Menéame les importan un pimiento las pajas mentales que os hacéis en el asilo-sanatorio mental del notame. Asumelo.
6
K
41
#4
mis_cojones_en_bata
#2
al 100% se la sudan tus autofelaciones.
Asúmelo
0
K
11
#5
Anfiarao
#2
clon derechuzo recién salido del horno, y ya apesta a indigencia mental
1
K
4
#3
Jaime131
Si no dijeran sandeces, no servirían de combustible a nadie.
0
K
10
#9
ehizabai
*
Enfin, la versión que dice la Guardia Civil sobre lo que ha sido Herri Batasuna, pero con firma de uno de izquierdas.
#0
0
K
9
#6
ezbirro
Se pone el foco en quien más desbarra para arengar a las masas, novedad ninguna.
0
K
7
Ver toda la conversación (
21
comentarios)
