edición general
10 meneos
67 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

"La izquierda abertzale vasca era pacifista" (o cómo ciertas sandeces sirven de combustible a la ultraderecha)

Esta semana se ha desatado la polémica después de que la presentadora de TVE sostuviese que la izquierda abertzale, cuando ETA existía y mataba, era "pacifista".

| etiquetas: eta , hb , pacifismo
8 2 10 K -11 actualidad
21 comentarios
8 2 10 K -11 actualidad
Comentarios destacados:    
alcama #7 alcama
Recordemos que muchos concejales de la izquierda abertzale hicieron labores de información para la banda, suministrando datos de otros concejales ( del PP y del PSOE, claro)
3 K 34
#8 Alexida *
#7 O Felipe San Epifanio, concejal de HB en San Sebastián que directamente pegaba tiros en la nuca en su etapa de concejal. También fue diputado.
2 K 24
ehizabai #11 ehizabai
#8 Gurutze Iantzi, concejala de HB, asesinada por la Guardia civil.
Tomas Alba, concejal de HB, asesinado por "incontrolados".
0 K 9
#12 Alexida
#11 Contamos el número de concejales de PP y PSOE asesinados por ETA y el número de concejales de HB asesinados por cualquier organización? Si el concejal era etarra y murió en un intercambio de fuego o porque le explotó la bomba que llevaba evidentemente no cuenta. Y si contamos a partir de los años 90 creo que el contador abertzale sale a cero, pero el otro es muy abundante.
1 K 13
ehizabai #13 ehizabai *
#12 Gurutze Iantzi murió cuando la torturaban, y a Tomas Alba le pegaron dos tiros.
Y Iantzi fue en en 92.
Yo estoy a favor de contar todos. Pero todos. Iantzi murió de muerte natural, según el relato oficial.
0 K 9
#16 Prusianodelsur *
#13 En mi barrio ETA mató a un señor en diciembre de 1995 con un coche bomba en una calle llena de niños y adolescentes saliendo de colegios e institutos a las 2 de la tarde de un 22 de diciembre empezando sus vacaciones de navidades
Aun recuerdo la angustia de una vecina porque no sabía dónde estaba su hija que pasaba por esa calle

A santo de que tenemos que sufrir los leoneses vuestras mierdas?
Quien cojones sois?
Deberíamos ir a matar vascos para protestar por el centralismo de Valladolid?…   » ver todo el comentario
0 K 6
ehizabai #21 ehizabai
#16 En mi pueblo la Guardia Civil se cargó a un conductor de autobuses, y torturó a subprimo y a su novia. Y os que lo mataron fueron ascendidos.
Ya se ha sembrado el terror en mi pueblo.
0 K 9
ehizabai #15 ehizabai
#14 La Guardia Civil, unos angelitos.
es.wikipedia.org/wiki/Caso_Almería
1 K 2
#17 pozz
#15 Los que blanqueais a terroristas etarras, sois unos miserables desgraciados.

La Guardia Civil cometió muchos errores, pero debió haber sido muy contundente con toda la eskoria terrorista que se dedicaba a poner bombas lapa, secuestrar y pegar tiros en la nuca y extorsionar a decenas de miles de vacos, muchos que se vieron obligados a exiliarse de su hogar. Por que te recuerdo, que la basura que tu defiendes, combatio contra al democracia.
1 K -2
ehizabai #20 ehizabai *
Claro, que se mate inocentes, aberrante. Que otros maten inocentes, errores que pasan.
Claro que sí, la democracia defendían.
#_17 #15
0 K 9
#18 Pájaroloco
#7 lo que hay que recordar son los 853 asesinatos de ETA desde la aprobación de la Constitución el 10 de diciembre de 1978 hasta 2010 con la disolución de esa organización.
0 K 7
#10 Leon_Bocanegra
Mas mierda de livingstone? Vaya puente lleva.
1 K 23
bronco1890 #19 bronco1890
Que se entre en esos temas en un programa de entretenimiento puro, un concurso musical, da idea del frenopático en que están convirtiendo a TVE.
0 K 11
mis_cojones_en_bata #1 mis_cojones_en_bata
#0 hay que reconocerte la constancia para hacer el ridículo.
0 K 11
#2 Alexida
#1 Blackheart, al 99% de los usuarios de Menéame les importan un pimiento las pajas mentales que os hacéis en el asilo-sanatorio mental del notame. Asumelo.
6 K 41
mis_cojones_en_bata #4 mis_cojones_en_bata
#2 al 100% se la sudan tus autofelaciones.

Asúmelo xD
0 K 11
Anfiarao #5 Anfiarao
#2 clon derechuzo recién salido del horno, y ya apesta a indigencia mental
1 K 4
Jaime131 #3 Jaime131
Si no dijeran sandeces, no servirían de combustible a nadie.
0 K 10
ehizabai #9 ehizabai *
Enfin, la versión que dice la Guardia Civil sobre lo que ha sido Herri Batasuna, pero con firma de uno de izquierdas. #0
0 K 9
ezbirro #6 ezbirro
Se pone el foco en quien más desbarra para arengar a las masas, novedad ninguna.
0 K 7

menéame