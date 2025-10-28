edición general
IU y Sumar registran sin Podemos la marca 'Por Andalucía' como partido a unos meses de las elecciones

Podemos tiene que celebrar sus primarias internas para elegir sus candidatos, pero aseguran que habrá "papeleta" con independencia de que concurra en solitario o en coalición

YeahYa #1 YeahYa
Y luego arrasa la irlandesa en una gran coalición de izquierdas y todos ponen tuits congratulándose porque gana la izquierda

Tienen unos huevos tan gordos... Todos
Alakrán_ #3 Alakrán_
#1 No se si recuerdas dos cosas, el esperpento de las anteriores elecciones andaluzas donde Podemos no se registró de la coalición porque apuro el plazo y nadie en Madrid cogía el teléfono. Luego el esperpento de la coalición de Sumar donde la "militancia" de Podemos decidió entrar en la coalición y a los pocos meses "decidió" salir con unos diputados que nunca habría sacado en solitario.
De momento la coalición tiene mi voto, si entra Podemos no, no son de fiar, solo quieren liderar y si no lo hacen rompen. Con mi voto no.
YeahYa #4 YeahYa
#3 Es cierta tu reflexión de Podemos. Pero también es cierto que dividiendo votos se pierde. No hay más.
Alakrán_ #6 Alakrán_
#4 Estoy de acuerdo en que dividir el voto no se llega a ningún lado.
jdmf #2 jdmf
Y a pasear de todo estos últimos años donde se ha hecho más evidente que la izquierda tiene que está unida, van éstos y pasan...
Es que a la final se merecen perder por tontos
Supercinexin #7 Supercinexin
#2 Resumen de los últimos ~15 años:

Había un partido, Izquierda Unida. Se lía la de Dios es Cristo con "la crisis" y la gente, por primera vez desde ni se sabe, pide sangre de fachas y una izquierda fuerte y organizada para votarles. En vez de meternos todos en lo que ya hay, como IU nos cae mal, fundamos Podemos.

Sacamos un chorreo de votos. Entonces pedimos a IU que se una a nosotros. Es un cisma que te cagas, muchos en IU se cabrean, pero es que son una banda de gilipollas. La…   » ver todo el comentario
#5 Jarod_mc
han sacado a la mitad de las garrapatas y cochambrosos, ya se va viendo mejoría frente a las dos redes criminales de la política PP y PSOE
