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Los italianos mayores de 70 años están progresando: no los llamemos ancianos, sino personas mayores, y aprovechemos sus habilidades

En los próximos treinta años en Italia la población mayor de 70 años aumentará en 6 millones de personas, mientras que la población más joven disminuirá en 11 millones. Es hora, como ya ocurre en otros países, de aprovechar las habilidades de las personas mayores y emplearlas, tal vez a tiempo parcial y de forma remota, pero utilizando sus conocimientos. Este es un consejo muy acertado que una clase política menos ensimismada podría adoptar y poner en práctica.

| etiquetas: italia , personas mayores , trabajar , propuesta
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2 comentarios
1 0 0 K 20 europe
#2 username
Que no queremos trabajar más! Cojones ya
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Jaime131 #1 Jaime131
Vamos a llamarlos de otra forma y sus condiciones cambian como por arte de magia.
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