Los italianos mayores de 70 años están progresando: no los llamemos ancianos, sino personas mayores, y aprovechemos sus habilidades

En los próximos treinta años en Italia la población mayor de 70 años aumentará en 6 millones de personas, mientras que la población más joven disminuirá en 11 millones. Es hora, como ya ocurre en otros países, de aprovechar las habilidades de las personas mayores y emplearlas, tal vez a tiempo parcial y de forma remota, pero utilizando sus conocimientos. Este es un consejo muy acertado que una clase política menos ensimismada podría adoptar y poner en práctica.