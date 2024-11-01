edición general
Italia pagará tres veces más de lo previsto por el avión de guerra GCAP superando los 21.000 millones de dólares

El gasto de Italia en el diseño y desarrollo del caza trinacional GCAP se ha triplicado, pasando de 6.000 millones de euros a 18.600 millones —o de 7.000 millones de dólares a 21.800 millones — en los últimos cinco años, según ha informado al Parlamento el ministro de Defensa italiano. El anuncio del aumento de precios se produjo en medio de una solicitud al Parlamento para que autorizara el pago, lo que provocó críticas del partido opositor Cinco Estrellas de Italia.

kumo #1 kumo
Puedes comprar lo que hacen otros o gastar tu pasta y tu tiempo en hacerlo tú. Lo cual no sale necesariamente más barato o mejor.
