Italia niega a Estados Unidos el acceso a una base militar [ING]

Según medios italianos, Italia denegó a aeronaves militares estadounidenses el permiso para utilizar una base aérea en la isla sureña de Sicilia, en el marco de su guerra con Irán. Roma impidió el aterrizaje de varios bombarderos estadounidenses en la base de Sigonella, en el este de Sicilia, hace unos días, informaron el martes el diario italiano Corriere della Sera y la agencia de noticias ANSA. Los planes de vuelo de los aviones estadounidenses se presentaron durante el trayecto y no contaban con la autorización del ejército italiano.