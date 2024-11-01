Italia niega a Estados Unidos el acceso a una base militar [ING]

Según medios italianos, Italia denegó a aeronaves militares estadounidenses el permiso para utilizar una base aérea en la isla sureña de Sicilia, en el marco de su guerra con Irán. Roma impidió el aterrizaje de varios bombarderos estadounidenses en la base de Sigonella, en el este de Sicilia, hace unos días, informaron el martes el diario italiano Corriere della Sera y la agencia de noticias ANSA. Los planes de vuelo de los aviones estadounidenses se presentaron durante el trayecto y no contaban con la autorización del ejército italiano.
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Cantiamo insieme che il mondo scolta
I proletari si sono alçato
I pugni in alto a la rivolta
E sonata l'ora
De la lluita finale
La terra per qui la labora
Abasso il capitale
Bandiera rossa, bandiera rossa
Bandiera rossa, bandiera rossa
Bandiera rossa triomfarà
Eviva il soccialismo e la libertà
Eviva il soccialismo e la libertà
Imaginem-nos un país amb censura
On segons quins textos no són convenients per la salut
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van a ser los peperos y esa serie de infraseres,
que solo dicen chorradas para seguir chupando
“EEUU nos va a proteger”, ha añadido Rojas(Carlos Rojas, diputado del Partido Popular y representante del partido en la Comisión de Defensa del Congreso), que ha reivindicado el papel de la Alianza Atlántica y el Gobierno de Trump como un “soporte importantísimo para nuestra seguridad si vienen misiles a atacarnos”.
hace falta ser muy retrasado mental para creerse esta propaganda
Newsweek contactó al Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que supervisa las fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio, al Pentágono y a la Casa Blanca para obtener comentarios… » ver todo el comentario