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Italia niega a Estados Unidos el acceso a una base militar [ING]

Italia niega a Estados Unidos el acceso a una base militar [ING]

Según medios italianos, Italia denegó a aeronaves militares estadounidenses el permiso para utilizar una base aérea en la isla sureña de Sicilia, en el marco de su guerra con Irán. Roma impidió el aterrizaje de varios bombarderos estadounidenses en la base de Sigonella, en el este de Sicilia, hace unos días, informaron el martes el diario italiano Corriere della Sera y la agencia de noticias ANSA. Los planes de vuelo de los aviones estadounidenses se presentaron durante el trayecto y no contaban con la autorización del ejército italiano.

| etiquetas: itaia , base , militar , deniega , eeuu , sicilia
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
jm22381 #2 jm22381
La que está liando Pedro! :troll:
8 K 147
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#2 el perro marca el camino
1 K 40
ostiayajoder #4 ostiayajoder
Los de Vox tienen q estar con los ojos fuertemente cerrados y gritando a pleno pulmon 'PERRROXANXEHIJOPUTAAAAAA' para no ver ni oir nada de lo q pasa por el mundo y no tener q hacerse preguntas

xD
3 K 47
HeilHynkel #6 HeilHynkel *
www.youtube.com/watch?v=LxP8-3ARbnk [[ Avanti o popolo, tutti aplegato
Cantiamo insieme che il mondo scolta
I proletari si sono alçato
I pugni in alto a la rivolta
E sonata l'ora
De la lluita finale
La terra per qui la labora
Abasso il capitale
Bandiera rossa, bandiera rossa
Bandiera rossa, bandiera rossa
Bandiera rossa triomfarà
Eviva il soccialismo e la libertà
Eviva il soccialismo e la libertà
Imaginem-nos un país amb censura
On segons quins textos no són convenients per la salut

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1 K 40
jonolulu #8 jonolulu
El ridículo de PP y Vox es tremendo. Una lástima que sus votantes no tengan criterio alguno
1 K 26
ingenierodepalillos #3 ingenierodepalillos
Así es como se trata a un megalómano, un mes más subiendo la gasolina en EE.UU. y los propios yanquis son los que lo van a echar a patadas.
1 K 24
Guanarteme #7 Guanarteme
Lo de que los yankis tengan esos mazacotes de masa para la ¿pizza? no lo consienten, pero lo que sí que no perdonan los italianos es lo de haberle echado piña :troll:
0 K 18
themarquesito #12 themarquesito
#7 Lo que de verdad no perdonan es la pizza al estilo de Chicago
1 K 38
YoSoyTuPadre #5 YoSoyTuPadre *
Va a rebufo la Meloni... y yo que me alegro
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#10 marcotolo *
al final los unicos retrasados que se la seguiran chupando al cheeto,
van a ser los peperos y esa serie de infraseres,
que solo dicen chorradas para seguir chupando
“EEUU nos va a proteger”, ha añadido Rojas(Carlos Rojas, diputado del Partido Popular y representante del partido en la Comisión de Defensa del Congreso), que ha reivindicado el papel de la Alianza Atlántica y el Gobierno de Trump como un “soporte importantísimo para nuestra seguridad si vienen misiles a atacarnos”.
hace falta ser muy retrasado mental para creerse esta propaganda
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ur_quan_master #11 ur_quan_master
A ver si de esta cogemos carrerilla los europeos y mandamos a las bases yankees ATPC.
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gelatti #1 gelatti *
Según se informa, la decisión fue tomada por el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, quien quedó varado en Oriente Medio al estallar la guerra. Crosetto declaró el 1 de marzo que estaba siendo evacuado de Dubái en avión militar tras haber viajado a la región para unas vacaciones familiares.

Newsweek contactó al Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que supervisa las fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio, al Pentágono y a la Casa Blanca para obtener comentarios…   » ver todo el comentario
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menéame